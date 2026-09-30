https://crimea.ria.ru/20260930/uchitel-khimii-iz-sevastopolya-stala-finalistom-teleshou-klassnaya-tema-1159832682.html

Учитель химии из Севастополя стала финалистом телешоу "Классная тема!"

Учитель химии из Севастополя стала финалистом телешоу "Классная тема!" - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Учитель химии из Севастополя стала финалистом телешоу "Классная тема!"

Учитель химии из Севастополя стала финалистом пятого сезона телешоу "Классная тема!". Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ. РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T20:51

2026-09-30T20:51

2026-09-30T20:51

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общество

образование в крыму и севастополе

новости севастополя

конкурс

национальный проект "молодежь и дети"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Учитель химии из Севастополя стала финалистом пятого сезона телешоу "Классная тема!". Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.Участие в полуфинале приняли 35 педагогов из регионов России. В финал вышли семь участников, в их числе – учитель химии "СОШ № 33 им. В.И. Герасимова" Севастополя Екатерина Кривцова.Телешоу "Классная тема!" реализуется министерством пятый год в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" нацпроекта "Молодежь и дети"."Мы хотим, чтобы педагоги по всей стране увидели: их мастерство, их профессиональные компетенции – это ценность, которую замечают и признают на самом высоком уровне. Благодаря проекту мы поднимаем престиж всей профессии и мотивируем тех, кто только выбирает этот путь", – заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Севастополе базовые оклады учителей вырастут более чем на 30%. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады1 сентября не только для учеников: в школы Симферополя придут новые педагогиВ школах России разрешать споры будут специальные комиссии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, образование в крыму и севастополе, новости севастополя, конкурс, национальный проект "молодежь и дети"