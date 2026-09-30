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Учитель химии из Севастополя стала финалистом телешоу "Классная тема!"
Учитель химии из Севастополя стала финалистом телешоу "Классная тема!" - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Учитель химии из Севастополя стала финалистом телешоу "Классная тема!"
Учитель химии из Севастополя стала финалистом пятого сезона телешоу "Классная тема!". Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T20:51
2026-09-30T20:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Учитель химии из Севастополя стала финалистом пятого сезона телешоу "Классная тема!". Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.Участие в полуфинале приняли 35 педагогов из регионов России. В финал вышли семь участников, в их числе – учитель химии "СОШ № 33 им. В.И. Герасимова" Севастополя Екатерина Кривцова.Телешоу "Классная тема!" реализуется министерством пятый год в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" нацпроекта "Молодежь и дети"."Мы хотим, чтобы педагоги по всей стране увидели: их мастерство, их профессиональные компетенции – это ценность, которую замечают и признают на самом высоком уровне. Благодаря проекту мы поднимаем престиж всей профессии и мотивируем тех, кто только выбирает этот путь", – заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Севастополе базовые оклады учителей вырастут более чем на 30%. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады1 сентября не только для учеников: в школы Симферополя придут новые педагогиВ школах России разрешать споры будут специальные комиссии
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севастополь, общество, образование в крыму и севастополе, новости севастополя, конкурс, национальный проект "молодежь и дети"
Учитель химии из Севастополя стала финалистом телешоу "Классная тема!"
Учитель химии из Севастополя Екатерина Кривцова вышла в финал телешоу "Классная тема!"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Учитель химии из Севастополя стала финалистом пятого сезона телешоу "Классная тема!". Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.
Участие в полуфинале приняли 35 педагогов из регионов России. В финал вышли семь участников, в их числе – учитель химии "СОШ № 33 им. В.И. Герасимова" Севастополя Екатерина Кривцова.
"В начале 2027 года финалисты проекта примут участие в финальном шоу на телеканале "Россия", – говорится в сообщении.
Телешоу "Классная тема!" реализуется министерством пятый год в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" нацпроекта "Молодежь и дети".
"Мы хотим, чтобы педагоги по всей стране увидели: их мастерство, их профессиональные компетенции – это ценность, которую замечают и признают на самом высоком уровне. Благодаря проекту мы поднимаем престиж всей профессии и мотивируем тех, кто только выбирает этот путь", – заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Севастополе базовые оклады учителей вырастут более чем на 30%
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