https://crimea.ria.ru/20260930/u-volodina-budet-11-zamestiteley-1159827217.html

У Володина будет 11 заместителей

У Володина будет 11 заместителей - РИА Новости Крым, 30.09.2026

У Володина будет 11 заместителей

У переизбранного председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в девятом созыве будет 11 заместителей. Их избрали в среду, 30 сентября, в ходе первого... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T12:38

2026-09-30T12:38

2026-09-30T12:38

вячеслав володин

государственная дума рф

политика

новости

россия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0b/1d/1133172731_0:321:2834:1915_1920x0_80_0_0_a74f706de35d3badc777bcc1af83dcee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. У переизбранного председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в девятом созыве будет 11 заместителей. Их избрали в среду, 30 сентября, в ходе первого заседания Госдумы нового созыва.В частности первыми заместителями председателя ГД избраны Иван Мельников от КПРФ и Ирина Яровая от "Единой России".Заместителями председателя Госдумы стали: Виктория Абрамченко ("Единая Россия"); Александр Бабаков ("Справедливая Россия"); Владимир Васильев ("Единая Россия"); Мария Воропаева (ЛДПР); Алексей Гордеев ("Единая Россия"); Владислав Даванков ("Новые люди"); Александр Жуков ("Единая Россия"); Анна Кузнецова ("Единая Россия"); Виталий Савельев ("Единая Россия").Ранее сообщалось, что Вячеслав Володин избран председателем Государственной Думы девятого созыва. Его кандидатура по предложению президента России Владимира Путина была выдвинута фракцией "Единая Россия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме девятого созыва зарегистрировали пять фракцийГосдума должна сделать все для приближения победы в СВОПутин и Памфилова подвели итоги выборов в Госдуму: главное

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, политика, новости, россия