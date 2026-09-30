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У Володина будет 11 заместителей
У Володина будет 11 заместителей - РИА Новости Крым, 30.09.2026
У Володина будет 11 заместителей
У переизбранного председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в девятом созыве будет 11 заместителей. Их избрали в среду, 30 сентября, в ходе первого... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T12:38
2026-09-30T12:38
2026-09-30T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. У переизбранного председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в девятом созыве будет 11 заместителей. Их избрали в среду, 30 сентября, в ходе первого заседания Госдумы нового созыва.В частности первыми заместителями председателя ГД избраны Иван Мельников от КПРФ и Ирина Яровая от "Единой России".Заместителями председателя Госдумы стали: Виктория Абрамченко ("Единая Россия"); Александр Бабаков ("Справедливая Россия"); Владимир Васильев ("Единая Россия"); Мария Воропаева (ЛДПР); Алексей Гордеев ("Единая Россия"); Владислав Даванков ("Новые люди"); Александр Жуков ("Единая Россия"); Анна Кузнецова ("Единая Россия"); Виталий Савельев ("Единая Россия").Ранее сообщалось, что Вячеслав Володин избран председателем Государственной Думы девятого созыва. Его кандидатура по предложению президента России Владимира Путина была выдвинута фракцией "Единая Россия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме девятого созыва зарегистрировали пять фракцийГосдума должна сделать все для приближения победы в СВОПутин и Памфилова подвели итоги выборов в Госдуму: главное
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вячеслав володин, государственная дума рф, политика, новости, россия
У Володина будет 11 заместителей
Заместителей председателя Госдумы в девятом созыве будет 11