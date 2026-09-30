https://crimea.ria.ru/20260930/trassu-novorossiya-v-krym-rasshiryayut-do-chetyrekh-polos---kak-idut-raboty-1159835143.html
Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы
Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы
Участок федеральной трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь расширяют до четырех полос в рамках капитального ремонта... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T15:57
2026-09-30T15:57
2026-09-30T15:57
ростовская область
трасса р-280 "новороссия"
крым
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог
новости
упрдор "тамань"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/0e/1159364843_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_ec3a0a3dfb8d53631656afba3d3b07b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Участок федеральной трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь расширяют до четырех полос в рамках капитального ремонта. Речь идет об участке с 70-го по 83-й км на территории Ростовской области. Работы выполнены на 65 процентов. Об этом сообщили в Упрдор "Тамань"."Данный отрезок входит в состав обхода Таганрога, а с другой стороны к нему примыкают садовые товарищества. Интенсивность транспортного потока здесь составляет в среднем порядка 12 тысяч автомобилей в сутки", – говорится в сообщении.К настоящему времени работы по расширению дороги выполнены на 65%. Сначала дорожники устраивают две новые полосы для движения, затем на них переключают транспортный поток и приступают к капитальному ремонту двух старых полос.Уточняется, что дорожникам еще предстоит обустроить 12 съездов, установить новые остановки общественного транспорта и светофоры, смонтировать порядка 7 км уличного освещения, разместить более 20 км металлического барьерного ограждения, нанести разметку из термопластика.Капитальный ремонт проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Полностью выполнить работы планируется до октября 2027 года.Ранее сообщалось о работах по устройству новых слоев асфальтобетона на участке трассы "Новороссия" на выезде из Ростова-на-Дону в направлении Таганрога и Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области отремонтируют 273 километра дорог в этом годуДорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон"В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог
ростовская область
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/0e/1159364843_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cf5295c112f389126e070e667df4de2a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, трасса р-280 "новороссия", крым, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог, новости, упрдор "тамань"
Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы
В Ростовской области четырехполосный участок трассы "Новороссия" в Крым готов на 65%
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Участок федеральной трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь расширяют до четырех полос в рамках капитального ремонта. Речь идет об участке с 70-го по 83-й км на территории Ростовской области. Работы выполнены на 65 процентов. Об этом сообщили в Упрдор "Тамань".
"Данный отрезок входит в состав обхода Таганрога, а с другой стороны к нему примыкают садовые товарищества. Интенсивность транспортного потока здесь составляет в среднем порядка 12 тысяч автомобилей в сутки", – говорится в сообщении.
К настоящему времени работы по расширению дороги выполнены на 65%. Сначала дорожники устраивают две новые полосы для движения, затем на них переключают транспортный поток и приступают к капитальному ремонту двух старых полос.
"Основание обновляемого участка автодороги устроено на 72%, а на отдельных отрезках уже устраивают верхний слой покрытия. Также продолжается переустройство линий коммуникаций: газо- и водопроводов, линии связи и электроосвещения", – добавили в Упрдор "Тамань".
Уточняется, что дорожникам еще предстоит обустроить 12 съездов, установить новые остановки общественного транспорта и светофоры, смонтировать порядка 7 км уличного освещения, разместить более 20 км металлического барьерного ограждения, нанести разметку из термопластика.
Капитальный ремонт проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Полностью выполнить работы планируется до октября 2027 года.
Ранее сообщалось о работах
по устройству новых слоев асфальтобетона на участке трассы "Новороссия" на выезде из Ростова-на-Дону в направлении Таганрога и Донецкой Народной Республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: