Рейтинг@Mail.ru
Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260930/trassu-novorossiya-v-krym-rasshiryayut-do-chetyrekh-polos---kak-idut-raboty-1159835143.html
Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы
Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы
Участок федеральной трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь расширяют до четырех полос в рамках капитального ремонта... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T15:57
2026-09-30T15:57
ростовская область
трасса р-280 "новороссия"
крым
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог
новости
упрдор "тамань"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/0e/1159364843_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_ec3a0a3dfb8d53631656afba3d3b07b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Участок федеральной трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь расширяют до четырех полос в рамках капитального ремонта. Речь идет об участке с 70-го по 83-й км на территории Ростовской области. Работы выполнены на 65 процентов. Об этом сообщили в Упрдор "Тамань"."Данный отрезок входит в состав обхода Таганрога, а с другой стороны к нему примыкают садовые товарищества. Интенсивность транспортного потока здесь составляет в среднем порядка 12 тысяч автомобилей в сутки", – говорится в сообщении.К настоящему времени работы по расширению дороги выполнены на 65%. Сначала дорожники устраивают две новые полосы для движения, затем на них переключают транспортный поток и приступают к капитальному ремонту двух старых полос.Уточняется, что дорожникам еще предстоит обустроить 12 съездов, установить новые остановки общественного транспорта и светофоры, смонтировать порядка 7 км уличного освещения, разместить более 20 км металлического барьерного ограждения, нанести разметку из термопластика.Капитальный ремонт проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Полностью выполнить работы планируется до октября 2027 года.Ранее сообщалось о работах по устройству новых слоев асфальтобетона на участке трассы "Новороссия" на выезде из Ростова-на-Дону в направлении Таганрога и Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области отремонтируют 273 километра дорог в этом годуДорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон"В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог
ростовская область
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/0e/1159364843_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cf5295c112f389126e070e667df4de2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, трасса р-280 "новороссия", крым, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог, новости, упрдор "тамань"
Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы

В Ростовской области четырехполосный участок трассы "Новороссия" в Крым готов на 65%

15:57 30.09.2026
 
© ФКУ Упрдор "Тамань"Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
Трасса Р-280 Новороссия в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Участок федеральной трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь расширяют до четырех полос в рамках капитального ремонта. Речь идет об участке с 70-го по 83-й км на территории Ростовской области. Работы выполнены на 65 процентов. Об этом сообщили в Упрдор "Тамань".
"Данный отрезок входит в состав обхода Таганрога, а с другой стороны к нему примыкают садовые товарищества. Интенсивность транспортного потока здесь составляет в среднем порядка 12 тысяч автомобилей в сутки", – говорится в сообщении.
К настоящему времени работы по расширению дороги выполнены на 65%. Сначала дорожники устраивают две новые полосы для движения, затем на них переключают транспортный поток и приступают к капитальному ремонту двух старых полос.

"Основание обновляемого участка автодороги устроено на 72%, а на отдельных отрезках уже устраивают верхний слой покрытия. Также продолжается переустройство линий коммуникаций: газо- и водопроводов, линии связи и электроосвещения", – добавили в Упрдор "Тамань".

Уточняется, что дорожникам еще предстоит обустроить 12 съездов, установить новые остановки общественного транспорта и светофоры, смонтировать порядка 7 км уличного освещения, разместить более 20 км металлического барьерного ограждения, нанести разметку из термопластика.
Капитальный ремонт проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Полностью выполнить работы планируется до октября 2027 года.
Ранее сообщалось о работах по устройству новых слоев асфальтобетона на участке трассы "Новороссия" на выезде из Ростова-на-Дону в направлении Таганрога и Донецкой Народной Республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Херсонской области отремонтируют 273 километра дорог в этом году
Дорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон"
В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог
 
Ростовская областьТрасса Р-280 "Новороссия"КрымРемонт дорогРемонт и строительство дорогНовостиУпрдор "Тамань"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:01Названы главные причины несчастных случаев в пещерах
17:50"Мы перед ними в долгу": Путин поручил оказать помощь жителям приграничья
17:40Ранены подростки: дело о теракте завели после атаки ВСУ на Брянскую область
17:33Российских волейболистов допустили к соревнованиям в Европе
17:28Мужество бойцов СВО должно быть ориентиром для чиновников – Путин
17:18О чем говорит стремление Киева "держать на плаву" вопрос Крыма
17:07В Евпатории ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нурие Абибуллаева
16:55Лихач на поддельных номерах устроил погоню в Крыму и "свалил" вину на девушку
16:43Сделал фото корабля ЧФ и отправил врагу: крымчанин получил 16 лет за госизмену
16:34Подрядчик затягивает ремонт общежития для студентов в Симферополе
16:2314 погибших: после пожара задержан гендиректор предприятия под Ярославлем
16:10Правительство РФ готовит меры в связи с нападениями медведей на людей
15:57Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы
15:49Часть Керчи на четыре дня останется без газа
15:35В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым 1:31
15:27Крымчан с больным сердцем стали реже отправлять лечиться на материк
15:10Латвия готова разместить у себя ядерное оружие – президент страны
15:00От Крыма до Русского Севера: Путин назвал главный приоритет для Госдумы
14:49СТО и магазины на участках: в Крыму перечислили нарушения земельного кодекса
14:39России не нужно клянчить подачки с протянутой рукой – Путин
Лента новостейМолния