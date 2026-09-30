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Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы

Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Трассу "Новороссия" в Крым расширяют до четырех полос - как идут работы

Участок федеральной трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь расширяют до четырех полос в рамках капитального ремонта... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T15:57

2026-09-30T15:57

2026-09-30T15:57

ростовская область

трасса р-280 "новороссия"

крым

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог

новости

упрдор "тамань"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Участок федеральной трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь расширяют до четырех полос в рамках капитального ремонта. Речь идет об участке с 70-го по 83-й км на территории Ростовской области. Работы выполнены на 65 процентов. Об этом сообщили в Упрдор "Тамань"."Данный отрезок входит в состав обхода Таганрога, а с другой стороны к нему примыкают садовые товарищества. Интенсивность транспортного потока здесь составляет в среднем порядка 12 тысяч автомобилей в сутки", – говорится в сообщении.К настоящему времени работы по расширению дороги выполнены на 65%. Сначала дорожники устраивают две новые полосы для движения, затем на них переключают транспортный поток и приступают к капитальному ремонту двух старых полос.Уточняется, что дорожникам еще предстоит обустроить 12 съездов, установить новые остановки общественного транспорта и светофоры, смонтировать порядка 7 км уличного освещения, разместить более 20 км металлического барьерного ограждения, нанести разметку из термопластика.Капитальный ремонт проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Полностью выполнить работы планируется до октября 2027 года.Ранее сообщалось о работах по устройству новых слоев асфальтобетона на участке трассы "Новороссия" на выезде из Ростова-на-Дону в направлении Таганрога и Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области отремонтируют 273 километра дорог в этом годуДорога в Крым: Автодор возобновил ремонт трассы М-4 "Дон"В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, трасса р-280 "новороссия", крым, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог, новости, упрдор "тамань"