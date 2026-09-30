https://crimea.ria.ru/20260930/svobodnyy-vybor-millionov-lyudey-krym-pozdravil-novye-regiony-s-dnem-vossoedineniya-s-rf-1159815854.html

Свободный выбор миллионов людей: Крым поздравил новые регионы с Днем воссоединения с РФ

Свободный выбор миллионов людей: Крым поздравил новые регионы с Днем воссоединения с РФ - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Свободный выбор миллионов людей: Крым поздравил новые регионы с Днем воссоединения с РФ

Вопреки жестоким атакам врага, развитие исторических регионов продолжается. Восстанавливается разрушенная инфраструктура, строятся новые дороги, детские сады,... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T08:36

2026-09-30T08:36

2026-09-30T08:36

крым

сергей аксенов

владимир константинов

новые регионы россии

россия

день воссоединения с россией

референдум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Вопреки жестоким атакам врага, развитие исторических регионов продолжается. Восстанавливается разрушенная инфраструктура, строятся новые дороги, детские сады, школы, жилые дома. И крымчане вносят свой вклад в общее дело. Об этом говорится в поздравлении главы Крыма Сергея Аксенова жителям Донбасса и Новороссии в День воссоединения с Россией."Это был свободный выбор миллионов людей, которые много лет шли к исполнению мечты о возвращении домой. Несмотря на тяжелые испытания, они сохранили главное – любовь к Отечеству, веру в правду и справедливость, в нашу Победу", - написал в своем канале в МАКС Аксенов.По его словам, сегодня российские воины на фронтах СВО защищают выбор наших братьев и сестер. Вся страна стоит плечом к плечу с Донбассом и Новороссией в борьбе за свободу и суверенитет России, за общие ценности, за право быть единым народом. В этом единстве проявляется великая сила русского духа, подчеркнул глава Республики Крым.В свою очередь председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией — историческая, знаменательная дата для всего Русского мира. Он, как и многие другие судьбоносные для нашего Отечества события, имеет крымский след."Ведь именно крымчане в 2014 году запустили процесс объединения русских земель, подхваченный и продолженный жителями новых российских регионов", - написал Константинов в своем канале в МАКС.Он подчеркнул, что Россия принесла в Новороссию свободу вероисповедания, возможность разговаривать на родном языке, обогащаться русской культурой и изучать правдивую историю — прошлое своей страны, своего народа."Бонусом к этому прилагается невероятное количество инфраструктурных проектов, реализуемых здесь после возвращения новых регионов в Россию", - отметил глава крымского парламента.Четыре года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, владимир константинов, новые регионы россии, россия, день воссоединения с россией, референдум