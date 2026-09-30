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СТО и магазины на участках: в Крыму перечислили нарушения земельного кодекса - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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СТО и магазины на участках: в Крыму перечислили нарушения земельного кодекса
СТО и магазины на участках: в Крыму перечислили нарушения земельного кодекса - РИА Новости Крым, 30.09.2026
СТО и магазины на участках: в Крыму перечислили нарушения земельного кодекса
Наиболее распространенными нарушениями на земельных участках в Крыму являются нецелевое использование и самовольное занятие земель. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T14:49
2026-09-30T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Наиболее распространенными нарушениями на земельных участках в Крыму являются нецелевое использование и самовольное занятие земель. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель руководителя управления Росреестра по РК Константин Титков.По его информации, в 2026 году на территории республики выявлены нарушения на площади более четырех тысяч гектаров. Практически тысяча документов реагирования внесена в адрес потенциальных и фактических нарушителей.В начале нарушителям законодательства выносят предупреждения и предписания, за неисполнение которых следуют штрафы.Более 23% среди нарушений занимает самовольное занятие земельных участков. По словам Константина Титкова, люди просто не ориентируются в границах земельных участков.Он также отметил, что с 2022 года ведомство находится в стадии реформирования контрольно-надзорной деятельности, основным требованием которой является уход от карательной функции и переход на диалог с землевладельцами."Поэтому акцент сейчас делается на профилактических мероприятиях, а не на штрафных санкциях. То есть контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с собственником или арендатором, а также предупредительные меры воздействия в виде предостережений и предписаний", - пояснил Титков.Вместе с тем, штрафы все же имеют место быть. Начинаются они от 5 тысяч и могут достигать 700 тысяч рублей, добавил он.С 1 января 2026 года в Крыму начали работу территориальные органы Росреестра и Роскадастра, которым передали полномочия по регистрации недвижимости и другие функции, которые ранее выполнял республиканский госкомрегистр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны распространенные схемы обмана с землей в КрымуВ России примут закон о мастер-планах городовДачный массив Живописное может войти в состав Симферополя
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4.7
96
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крым, росреестр, земля, новости крыма, общество
СТО и магазины на участках: в Крыму перечислили нарушения земельного кодекса

В Крыму 76% нарушений земельного кодекса связаны с нецелевым использованием участков

14:49 30.09.2026
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудник Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Московской области смотрит в нивелир Архивное фото
Сотрудник Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Московской области смотрит в нивелир Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Наиболее распространенными нарушениями на земельных участках в Крыму являются нецелевое использование и самовольное занятие земель. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель руководителя управления Росреестра по РК Константин Титков.
По его информации, в 2026 году на территории республики выявлены нарушения на площади более четырех тысяч гектаров. Практически тысяча документов реагирования внесена в адрес потенциальных и фактических нарушителей.

"Из четырех тысяч нарушений около 76% – нецелевое использование земли. Зачастую граждане на территории индивидуальных жилых домовладений обустраивают станции техосмотра, автомойки, магазины, а также занимаются разведением животных в промышленных масштабах", - отметил заместитель руководителя управления Росреестра.

В начале нарушителям законодательства выносят предупреждения и предписания, за неисполнение которых следуют штрафы.
Более 23% среди нарушений занимает самовольное занятие земельных участков. По словам Константина Титкова, люди просто не ориентируются в границах земельных участков.
Он также отметил, что с 2022 года ведомство находится в стадии реформирования контрольно-надзорной деятельности, основным требованием которой является уход от карательной функции и переход на диалог с землевладельцами.
"Поэтому акцент сейчас делается на профилактических мероприятиях, а не на штрафных санкциях. То есть контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с собственником или арендатором, а также предупредительные меры воздействия в виде предостережений и предписаний", - пояснил Титков.
Вместе с тем, штрафы все же имеют место быть. Начинаются они от 5 тысяч и могут достигать 700 тысяч рублей, добавил он.
С 1 января 2026 года в Крыму начали работу территориальные органы Росреестра и Роскадастра, которым передали полномочия по регистрации недвижимости и другие функции, которые ранее выполнял республиканский госкомрегистр.
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