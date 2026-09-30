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СТО и магазины на участках: в Крыму перечислили нарушения земельного кодекса

СТО и магазины на участках: в Крыму перечислили нарушения земельного кодекса - РИА Новости Крым, 30.09.2026

СТО и магазины на участках: в Крыму перечислили нарушения земельного кодекса

Наиболее распространенными нарушениями на земельных участках в Крыму являются нецелевое использование и самовольное занятие земель. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T14:49

2026-09-30T14:49

2026-09-30T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Наиболее распространенными нарушениями на земельных участках в Крыму являются нецелевое использование и самовольное занятие земель. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель руководителя управления Росреестра по РК Константин Титков.По его информации, в 2026 году на территории республики выявлены нарушения на площади более четырех тысяч гектаров. Практически тысяча документов реагирования внесена в адрес потенциальных и фактических нарушителей.В начале нарушителям законодательства выносят предупреждения и предписания, за неисполнение которых следуют штрафы.Более 23% среди нарушений занимает самовольное занятие земельных участков. По словам Константина Титкова, люди просто не ориентируются в границах земельных участков.Он также отметил, что с 2022 года ведомство находится в стадии реформирования контрольно-надзорной деятельности, основным требованием которой является уход от карательной функции и переход на диалог с землевладельцами."Поэтому акцент сейчас делается на профилактических мероприятиях, а не на штрафных санкциях. То есть контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с собственником или арендатором, а также предупредительные меры воздействия в виде предостережений и предписаний", - пояснил Титков.Вместе с тем, штрафы все же имеют место быть. Начинаются они от 5 тысяч и могут достигать 700 тысяч рублей, добавил он.С 1 января 2026 года в Крыму начали работу территориальные органы Росреестра и Роскадастра, которым передали полномочия по регистрации недвижимости и другие функции, которые ранее выполнял республиканский госкомрегистр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны распространенные схемы обмана с землей в КрымуВ России примут закон о мастер-планах городовДачный массив Живописное может войти в состав Симферополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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