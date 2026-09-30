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Стали известны распространенные схемы обмана с землей в Крыму
Стали известны распространенные схемы обмана с землей в Крыму - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Стали известны распространенные схемы обмана с землей в Крыму
Самыми распространенными способами мошенничества с землей в Крыму являются сделки купли-продажи земельных участков сельхозназначения, сообщил на брифинге в... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T13:29
2026-09-30T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Самыми распространенными способами мошенничества с землей в Крыму являются сделки купли-продажи земельных участков сельхозназначения, сообщил на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель руководителя Управления Росреестра по РК Константин Титков.Как правило, доверчивые покупатели становятся жертвами аферистов при покупке сельхозземель с классификацией "для ведения личного подсобного хозяйства". По словам Титкова, личные подсобные хозяйства существуют в двух формах: приусадебные и полевые участки. Однако режимы их использования кардинально разные. Приусадебный участок для подсобного хозяйства можно застраивать жилыми домами, хозпостройками, выращивать сельхозпродукцию и сельхоз животных. Такие участки зачастую находятся в пределах сельских населенных пунктах. А вот полевые земельные участки предназначены исключительно для выращивания сельхозпродукции без права возведения капитальных строений.Зачастую аферисты уверяют, что территория, на которой расположен полевой участок, в скором будущем войдет в состав границ населенных пунктов. Однако изменение границ является достаточно длительным процессом. Гарантировать конкретные сроки не может никто. К тому же, с 2026 года процедура стала еще более сложной – теперь необходимо получать положительное заключение по расширению границ населенных пунктов от Министерства сельского хозяйства РФ.Также недобросовестные риелторы часто заверяют, что продаваемые ими участки вскоре войдут в садоводческие товарищества (СТ). Титков подчеркнул, что включение земель в СТ регулирует специальный закон. Согласно нормативно-правовым документам, подобные частные земли не входят в состав товариществ."Чтобы не попасть на крючок аферистов, необходимо обращать внимание не только на сам участок, но и на то, что находится вокруг него. Также участки отображаются на кадастровой карте – находятся они посреди обрабатываемых полей. Соответственно, все участки находятся в угодиях, на них не распространяются градостроительные регламенты и правила землепользования", - сказал Константин Титков.Перед сделкой Константин Титков советует требовать выписку из ЕГРН, консультироваться с юристом, а также обращаться в подразделения управления Росреестра по РК.Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Юлия Глоблина предложила продавать заброшенные сельхозучастки по символической цене в 1 рубль с целью вернуть земли в сельхозоборот и снизить нагрузку на новых собственников. По словам министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, инициатива продавать земельные участки за символическую цену может быть применена в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шести районам Крыма отдадут свыше 40 участков сельхозназначенияДачный массив Живописное может войти в состав СимферополяРоссиянам хотят бесплатно выдавать земельные участки при одном условии
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крым, новости крыма, земля, росреестр, сельское хозяйство
Стали известны распространенные схемы обмана с землей в Крыму
В Росреестре по Крыму рассказали о наиболее известных схемах обмана с землей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым
. Самыми распространенными способами мошенничества с землей в Крыму являются сделки купли-продажи земельных участков сельхозназначения, сообщил на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым
заместитель руководителя Управления Росреестра по РК Константин Титков.
Как правило, доверчивые покупатели становятся жертвами аферистов при покупке сельхозземель с классификацией "для ведения личного подсобного хозяйства". По словам Титкова, личные подсобные хозяйства существуют в двух формах: приусадебные и полевые участки. Однако режимы их использования кардинально разные.
Приусадебный участок для подсобного хозяйства можно застраивать жилыми домами, хозпостройками, выращивать сельхозпродукцию и сельхоз животных. Такие участки зачастую находятся в пределах сельских населенных пунктах. А вот полевые земельные участки предназначены исключительно для выращивания сельхозпродукции без права возведения капитальных строений.
"На этой разнице как раз и играют мошенники. В Крыму огромное количество таких участков располагается в прибрежной зоне, а также Черноморском, Раздольненском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Нижнегорском и Ленинском районах. Как правило, мошенники заверяют покупателя, что можно застраивать участок, но не капитальными строениями, хотя это не так, и возводить на такой земле нельзя категорически ничего", - пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра.
Зачастую аферисты уверяют, что территория, на которой расположен полевой участок, в скором будущем войдет в состав границ населенных пунктов. Однако изменение границ является достаточно длительным процессом. Гарантировать конкретные сроки не может никто. К тому же, с 2026 года процедура стала еще более сложной – теперь необходимо получать положительное заключение по расширению границ населенных пунктов от Министерства сельского хозяйства РФ.
Также недобросовестные риелторы часто заверяют, что продаваемые ими участки вскоре войдут в садоводческие товарищества (СТ). Титков подчеркнул, что включение земель в СТ регулирует специальный закон. Согласно нормативно-правовым документам, подобные частные земли не входят в состав товариществ.
"Чтобы не попасть на крючок аферистов, необходимо обращать внимание не только на сам участок, но и на то, что находится вокруг него. Также участки отображаются на кадастровой карте – находятся они посреди обрабатываемых полей. Соответственно, все участки находятся в угодиях, на них не распространяются градостроительные регламенты и правила землепользования", - сказал Константин Титков.
Перед сделкой Константин Титков советует требовать выписку из ЕГРН, консультироваться с юристом, а также обращаться в подразделения управления Росреестра по РК.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Юлия Глоблина предложила продавать заброшенные сельхозучастки по символической цене в 1 рубль с целью вернуть земли в сельхозоборот и снизить нагрузку на новых собственников. По словам министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, инициатива продавать земельные участки за символическую цену может быть применена
в Крыму.
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