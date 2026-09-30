Сотрудник Минобороны задержан по делу о хищениях на курских фортификациях
Сотрудник Минобороны задержан по делу о хищениях при строительстве фортификации на Курщине
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция беркут омон росгвардия
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Новым фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области стал представитель Минобороны РФ, ответственный за приемку данных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.
"Накануне был задержан представитель Минобороны, ответственный за приемку оборонительных сооружений на территории Курского региона, а также соседних прифронтовых областей. По предварительным данным, он подписывал акты приемки, что называется, не глядя, то есть фактически не принимая никаких работ", - рассказал руководитель региона.
По словам Хинштейна, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
В апреле 2025 года правоохранители задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова по обвинению в хищении 1 млрд рублей на строительстве фортификаций в приграничье. Также по делу были задержаны экс-руководители корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его заместители Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов. Через корпорацию финансировалось строительство оборонительных сооружений. Их обвинили в хищении 153 млн рублей.
В апреле 2026 года суд приговорил Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей двух взяток в особо крупном размере. Дедов получил 17 лет лишения свободы и штраф в 450 млн рублей.
Лукин был приговорен к девяти годам колонии общего режима, Грабин – к восьми, Спиридонов – к семи годам лишения свободы. Экс-директору строительной фирмы, которая возводила фортификационные сооружения, Андрею Воловикову суд назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 800 тысяч рублей.