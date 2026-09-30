https://crimea.ria.ru/20260930/sotrudnik-minoborony-zaderzhan-po-delu-o-khischeniyakh-na-kurskikh-fortifikatsiyakh-1159841008.html

Сотрудник Минобороны задержан по делу о хищениях на курских фортификациях

Сотрудник Минобороны задержан по делу о хищениях на курских фортификациях - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Сотрудник Минобороны задержан по делу о хищениях на курских фортификациях

Новым фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области стал представитель Минобороны РФ, ответственный за... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T18:37

2026-09-30T18:37

2026-09-30T18:37

курская область

александр хинштейн

хищение

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/09/07/1120789491_0:42:1620:953_1920x0_80_0_0_c849b8af8a0cff4a0fdcd1ef8043aae8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Новым фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области стал представитель Минобороны РФ, ответственный за приемку данных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.По словам Хинштейна, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.В апреле 2025 года правоохранители задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова по обвинению в хищении 1 млрд рублей на строительстве фортификаций в приграничье. Также по делу были задержаны экс-руководители корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его заместители Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов. Через корпорацию финансировалось строительство оборонительных сооружений. Их обвинили в хищении 153 млн рублей.В апреле 2026 года суд приговорил Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей двух взяток в особо крупном размере. Дедов получил 17 лет лишения свободы и штраф в 450 млн рублей.Лукин был приговорен к девяти годам колонии общего режима, Грабин – к восьми, Спиридонов – к семи годам лишения свободы. Экс-директору строительной фирмы, которая возводила фортификационные сооружения, Андрею Воловикову суд назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, александр хинштейн, хищение, новости, министерство обороны рф