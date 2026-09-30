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Сотрудник Минобороны задержан по делу о хищениях на курских фортификациях - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Сотрудник Минобороны задержан по делу о хищениях на курских фортификациях
Сотрудник Минобороны задержан по делу о хищениях на курских фортификациях - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Сотрудник Минобороны задержан по делу о хищениях на курских фортификациях
Новым фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области стал представитель Минобороны РФ, ответственный за... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T18:37
2026-09-30T18:37
курская область
александр хинштейн
хищение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Новым фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области стал представитель Минобороны РФ, ответственный за приемку данных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.По словам Хинштейна, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.В апреле 2025 года правоохранители задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова по обвинению в хищении 1 млрд рублей на строительстве фортификаций в приграничье. Также по делу были задержаны экс-руководители корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его заместители Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов. Через корпорацию финансировалось строительство оборонительных сооружений. Их обвинили в хищении 153 млн рублей.В апреле 2026 года суд приговорил Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей двух взяток в особо крупном размере. Дедов получил 17 лет лишения свободы и штраф в 450 млн рублей.Лукин был приговорен к девяти годам колонии общего режима, Грабин – к восьми, Спиридонов – к семи годам лишения свободы. Экс-директору строительной фирмы, которая возводила фортификационные сооружения, Андрею Воловикову суд назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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курская область, александр хинштейн, хищение, новости, министерство обороны рф
Сотрудник Минобороны задержан по делу о хищениях на курских фортификациях

Сотрудник Минобороны задержан по делу о хищениях при строительстве фортификации на Курщине

18:37 30.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция беркут омон росгвардия
Полиция беркут омон росгвардия - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Новым фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области стал представитель Минобороны РФ, ответственный за приемку данных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.
"Накануне был задержан представитель Минобороны, ответственный за приемку оборонительных сооружений на территории Курского региона, а также соседних прифронтовых областей. По предварительным данным, он подписывал акты приемки, что называется, не глядя, то есть фактически не принимая никаких работ", - рассказал руководитель региона.
По словам Хинштейна, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
В апреле 2025 года правоохранители задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова по обвинению в хищении 1 млрд рублей на строительстве фортификаций в приграничье. Также по делу были задержаны экс-руководители корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его заместители Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов. Через корпорацию финансировалось строительство оборонительных сооружений. Их обвинили в хищении 153 млн рублей.
В апреле 2026 года суд приговорил Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей двух взяток в особо крупном размере. Дедов получил 17 лет лишения свободы и штраф в 450 млн рублей.
Лукин был приговорен к девяти годам колонии общего режима, Грабин – к восьми, Спиридонов – к семи годам лишения свободы. Экс-директору строительной фирмы, которая возводила фортификационные сооружения, Андрею Воловикову суд назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 800 тысяч рублей.
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Курская областьАлександр ХинштейнХищениеНовостиМинистерство обороны РФ
 
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