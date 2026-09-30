https://crimea.ria.ru/20260930/siloviki-presekli-vypusk-poddelnykh-dokumentov-dlya-relokantov-1159819141.html

Силовики пресекли выпуск поддельных документов для релокантов

Силовики пресекли выпуск поддельных документов для релокантов - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Силовики пресекли выпуск поддельных документов для релокантов

В Нижегородской области ФСБ совместно с сотрудниками Следкома РФ пресекли деятельность россиянина, делавшего фальшивки о политическом преследовании... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T10:32

2026-09-30T10:32

2026-09-30T10:32

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

релоканты

нижегородская область

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Нижегородской области ФСБ совместно с сотрудниками Следкома РФ пресекли деятельность россиянина, делавшего фальшивки о политическом преследовании россиян-релокантов, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Фигуранта задержали сотрудники ФСБ России. В ходе обыска у задержанного изъято более 150 печатей различных ведомств и не менее 200 комплектов поддельных документов. В частности, фиктивные постановления об административных правонарушениях, медицинские справки о получении увечий при задержании, объяснения.Сейчас дело направлено в суд.Ранее сотрудник ФСБ рассказал, что Британия стремится создать иллюзию, что внутри русской эмиграции зреет альтернативный центр силы, готовый заменить власть в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-модель и лидер RDS Максимова* объявлена в международный розыскВ Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБУправляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке

нижегородская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), релоканты, нижегородская область, новости, закон и право