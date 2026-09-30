https://crimea.ria.ru/20260930/siloviki-presekli-vypusk-poddelnykh-dokumentov-dlya-relokantov-1159819141.html
Силовики пресекли выпуск поддельных документов для релокантов
Силовики пресекли выпуск поддельных документов для релокантов - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Силовики пресекли выпуск поддельных документов для релокантов
В Нижегородской области ФСБ совместно с сотрудниками Следкома РФ пресекли деятельность россиянина, делавшего фальшивки о политическом преследовании... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T10:32
2026-09-30T10:32
2026-09-30T10:32
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Нижегородской области ФСБ совместно с сотрудниками Следкома РФ пресекли деятельность россиянина, делавшего фальшивки о политическом преследовании россиян-релокантов, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Фигуранта задержали сотрудники ФСБ России. В ходе обыска у задержанного изъято более 150 печатей различных ведомств и не менее 200 комплектов поддельных документов. В частности, фиктивные постановления об административных правонарушениях, медицинские справки о получении увечий при задержании, объяснения.Сейчас дело направлено в суд.Ранее сотрудник ФСБ рассказал, что Британия стремится создать иллюзию, что внутри русской эмиграции зреет альтернативный центр силы, готовый заменить власть в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-модель и лидер RDS Максимова* объявлена в международный розыскВ Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБУправляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), релоканты, нижегородская область, новости, закон и право
Силовики пресекли выпуск поддельных документов для релокантов
ФСБ и СК пресекли в Нижегородской области выпуск поддельных документов для релокантов