https://crimea.ria.ru/20260930/signal-o-zakhvate-samoleta-i-draka-na-bortu--vse-o-proisshestvii-s-bortom-flydubai-iz-oae-1159824991.html

Сигнал о захвате самолета и драка на борту – все о происшествии с бортом Flydubai из ОАЭ

Сигнал о захвате самолета и драка на борту – все о происшествии с бортом Flydubai из ОАЭ - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Сигнал о захвате самолета и драка на борту – все о происшествии с бортом Flydubai из ОАЭ

Пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, следовавший в среду утром из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия из-за драки пилотов, которыми оказались... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T11:50

2026-09-30T11:50

2026-09-30T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, следовавший в среду утром из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия из-за драки пилотов, которыми оказались русский и украинец. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.Как сообщил израильский государственный телеканал, борт с 174 пассажирами подал сигнал о чрезвычайной ситуации и пропал с радаров. В связи с инцидентом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал совещание по вопросам безопасности. Позже борт экстренно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии. Первоначальной версией, звучавшей во многих СМИ, был возможный угон или захват самолета, однако после приземления эта версия была исключена. По последним данным, между пилотами произошла драка.Позже в СМИ появилась информация, что одного из пилотов ранили ножом, ситуацию удалось взять под контроль благодаря вмешавшимся пассажирам судна.На данный момент все пассажиры уже в безопасности."Все пассажиры находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Безопасность и благополучие пассажиров и экипажа остаются нашим главным приоритетом", - пишет РИА новости со ссылкой на представителя авиакомпании. Также подчеркивается, что все рейсы авиакомпании FlyDubai по маршруту Дубай-Тель-Авив вылетают по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет пропал с радаров в Иркутской областиРосавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространствеВ России повышается безопасность авиаперевозок – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолет, новости, авиасообщение, оаэ , израиль