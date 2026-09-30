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Сигнал о захвате самолета и драка на борту – все о происшествии с бортом Flydubai из ОАЭ
Сигнал о захвате самолета и драка на борту – все о происшествии с бортом Flydubai из ОАЭ - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Сигнал о захвате самолета и драка на борту – все о происшествии с бортом Flydubai из ОАЭ
Пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, следовавший в среду утром из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия из-за драки пилотов, которыми оказались... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T11:50
2026-09-30T11:50
2026-09-30T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, следовавший в среду утром из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия из-за драки пилотов, которыми оказались русский и украинец. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.Как сообщил израильский государственный телеканал, борт с 174 пассажирами подал сигнал о чрезвычайной ситуации и пропал с радаров. В связи с инцидентом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал совещание по вопросам безопасности. Позже борт экстренно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии. Первоначальной версией, звучавшей во многих СМИ, был возможный угон или захват самолета, однако после приземления эта версия была исключена. По последним данным, между пилотами произошла драка.Позже в СМИ появилась информация, что одного из пилотов ранили ножом, ситуацию удалось взять под контроль благодаря вмешавшимся пассажирам судна.На данный момент все пассажиры уже в безопасности."Все пассажиры находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Безопасность и благополучие пассажиров и экипажа остаются нашим главным приоритетом", - пишет РИА новости со ссылкой на представителя авиакомпании. Также подчеркивается, что все рейсы авиакомпании FlyDubai по маршруту Дубай-Тель-Авив вылетают по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет пропал с радаров в Иркутской областиРосавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространствеВ России повышается безопасность авиаперевозок – Путин
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самолет, новости, авиасообщение, оаэ , израиль
Сигнал о захвате самолета и драка на борту – все о происшествии с бортом Flydubai из ОАЭ
Сигнал о захвате самолета и драка на борту – все о происшествии с бортом Flydubai из ОАЭ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, следовавший в среду утром из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия из-за драки пилотов, которыми оказались русский и украинец. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.
Как сообщил израильский государственный телеканал, борт с 174 пассажирами подал сигнал о чрезвычайной ситуации и пропал с радаров. В связи с инцидентом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал совещание по вопросам безопасности. Позже борт экстренно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.
Первоначальной версией, звучавшей во многих СМИ, был возможный угон или захват самолета, однако после приземления эта версия была исключена. По последним данным, между пилотами произошла драка.
"В Flydubai подтверждают, что между пилотами произошла драка", –цитирует агентство сообщение новостной службы гостелеканала. Уточняется что, пилотом был россиянин, а вторым пилотом – украинец.
Позже в СМИ появилась информация, что одного из пилотов ранили ножом, ситуацию удалось взять под контроль благодаря вмешавшимся пассажирам судна.
"Два часа мы слышали крики в самолете. Пилот был ранен ножом, и мы видели много крови", - заявила одна из пассажирок местному телеканалу.
На данный момент все пассажиры уже в безопасности.
"Все пассажиры находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Безопасность и благополучие пассажиров и экипажа остаются нашим главным приоритетом", - пишет РИА новости со ссылкой на представителя авиакомпании.
Также подчеркивается, что все рейсы авиакомпании FlyDubai по маршруту Дубай-Тель-Авив вылетают по расписанию.
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