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Шквалистый ветер обрушится на Севастополь в четверг
Шквалистый ветер обрушится на Севастополь в четверг - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Шквалистый ветер обрушится на Севастополь в четверг
В Севастополе 1 октября ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в МЧС города. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T13:51
2026-09-30T13:51
2026-09-30T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 1 октября ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в МЧС города.В этой связи спасатели просят не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередачи, на причалах, скалах и крутых берегах у воды.Кроме того, в ветренную погоду необходимо воздержаться от выхода в море, горы и леса.В среду с Севастополе также прогнозировалось усиление ветра до 22 метров в секунду.Ранее в крымском главке МЧС предупредили, что в регионе с 28 по 30 сентября в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление северо-восточного ветра до 25 м/с. Возможны подтопления территорий. В связи с объявленным штормовым предупреждением приведена в готовность аэромобильная группировка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Краснодарский край накроет ливнями с градомПодарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю
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Шквалистый ветер обрушится на Севастополь в четверг
В Севастополе в четверг ожидается сильный ветер