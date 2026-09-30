https://crimea.ria.ru/20260930/shkvalistyy-veter-obrushitsya-na-sevastopol-v-chetverg-1159829954.html

Шквалистый ветер обрушится на Севастополь в четверг

Шквалистый ветер обрушится на Севастополь в четверг - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Шквалистый ветер обрушится на Севастополь в четверг

В Севастополе 1 октября ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в МЧС города. РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T13:51

2026-09-30T13:51

2026-09-30T13:51

севастополь

шторм

штормовое предупреждение

погода

погода в крыму

крымская погода

мчс севастополя

новости севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111853/98/1118539834_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a2890d65e96d5bfb6b4f422536491b8c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 1 октября ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в МЧС города.В этой связи спасатели просят не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередачи, на причалах, скалах и крутых берегах у воды.Кроме того, в ветренную погоду необходимо воздержаться от выхода в море, горы и леса.В среду с Севастополе также прогнозировалось усиление ветра до 22 метров в секунду.Ранее в крымском главке МЧС предупредили, что в регионе с 28 по 30 сентября в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление северо-восточного ветра до 25 м/с. Возможны подтопления территорий. В связи с объявленным штормовым предупреждением приведена в готовность аэромобильная группировка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Краснодарский край накроет ливнями с градомПодарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, шторм, штормовое предупреждение, погода, погода в крыму, крымская погода, мчс севастополя, новости севастополя