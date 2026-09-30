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Сделал фото корабля ЧФ и отправил врагу: крымчанин получил 16 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Сделал фото корабля ЧФ и отправил врагу: крымчанин получил 16 лет за госизмену
Сделал фото корабля ЧФ и отправил врагу: крымчанин получил 16 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Сделал фото корабля ЧФ и отправил врагу: крымчанин получил 16 лет за госизмену
33-летний житель крымского поселка Симеиз признан виновным в государственной измене. Он осужден на 16 лет за работу на украинскую военную разведку. Об этом... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T16:43
2026-09-30T16:43
крым
приговор
госизмена
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 33-летний житель крымского поселка Симеиз признан виновным в государственной измене. Он осужден на 16 лет за работу на украинскую военную разведку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, мужчина, являясь противником спецоперации, установил контакт с представителем главного управления разведки Украины, а затем, следуя из Севастополя, сфотографировал один из военных кораблей Черноморского флота.Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. "Верховный суд Республики Крым признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев", - уточнили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведкеЗа "слив" украинской разведке данных о ПВО крымчанина приговорили к 16 годамСледил за флотом: в Севастополе задержан агент украинской разведки
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Сделал фото корабля ЧФ и отправил врагу: крымчанин получил 16 лет за госизмену

Житель крымского поселка Симеиз осужден на 16 лет за работу на украинскую разведку

16:43 30.09.2026
 
© Прокуратура КрымаЖитель Симеиза осужден на 16 лет за работу на украинскую разведку
Житель Симеиза осужден на 16 лет за работу на украинскую разведку
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 33-летний житель крымского поселка Симеиз признан виновным в государственной измене. Он осужден на 16 лет за работу на украинскую военную разведку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, мужчина, являясь противником спецоперации, установил контакт с представителем главного управления разведки Украины, а затем, следуя из Севастополя, сфотографировал один из военных кораблей Черноморского флота.
"Всю собранную информацию передал в одном из мессенджеров представителю иностранного государства", – констатировали в надзорном ведомстве.
Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.
"Верховный суд Республики Крым признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев", - уточнили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Приговор в законную силу не вступил.
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