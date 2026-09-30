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Российских волейболистов допустили к соревнованиям в Европе - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Российских волейболистов допустили к соревнованиям в Европе
Российских волейболистов допустили к соревнованиям в Европе - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Российских волейболистов допустили к соревнованиям в Европе
Руководство Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) приняло решение о допуске мужской и женской сборных России к соревнованиям под эгидой организации. Об этом... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T17:33
2026-09-30T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Руководство Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) приняло решение о допуске мужской и женской сборных России к соревнованиям под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).Условия реализации и соответствующие организационные механизмы будут разработаны и представлены Административному совету на утверждение позднее.Данное решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций.Президент ВФВ Станислав Шевченко отметил, что федерация приветствует принятое решение и ожидает утверждения условий и порядка допуска.Следующим вопросом на повестке дня является возвращение отечественных клубов на европейские соревнования, добавил Шевченко.В июле Международная федерация волейбола допустила российские сборные и команды до соревнований. Российские сборные восстановили в мировых рейтингах с тем же количеством очков, которое они имели на момент заморозки. Фактически данное решение открыло национальным сборным путь на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских стрелков допустили к международным соревнованиям Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить мероприятия в России FIBA сняла ограничения с российских баскетболистов
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россия, спорт, соревнования, новости
Российских волейболистов допустили к соревнованиям в Европе

Европейская конфедерация волейбола допустила российские сборные к соревнованиям

17:33 30.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИгроки сборной России по волейболу
Игроки сборной России по волейболу - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Руководство Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) приняло решение о допуске мужской и женской сборных России к соревнованиям под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
"Административный совет ЕКВ обсудил решение Международной федерации волейбола относительно допуска национальных сборных России и официальных лиц к участию в международных соревнованиях. Совет подтвердил, что данное решение распространяется на соревнования национальных сборных под эгидой ЕКВ", - говорится в сообщении.
Условия реализации и соответствующие организационные механизмы будут разработаны и представлены Административному совету на утверждение позднее.
Данное решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций.
Президент ВФВ Станислав Шевченко отметил, что федерация приветствует принятое решение и ожидает утверждения условий и порядка допуска.
"ВФВ готова к конструктивной работе, чтобы российские национальные сборные смогли полноценно вернуться к участию в международных турнирах – под флагом и с гимном Российской Федерации, как можно скорее", - отметил он.
Следующим вопросом на повестке дня является возвращение отечественных клубов на европейские соревнования, добавил Шевченко.
В июле Международная федерация волейбола допустила российские сборные и команды до соревнований. Российские сборные восстановили в мировых рейтингах с тем же количеством очков, которое они имели на момент заморозки. Фактически данное решение открыло национальным сборным путь на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
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