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Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пункта - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пункта
Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пункта - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пункта
Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области, а бойцы "Севера" - еще два села в Харьковской и... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T12:09
2026-09-30T12:09
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
сумская область
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области, а бойцы "Севера" - еще два села в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.Бойцы группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное.Кроме того, военнослужащие "Севера" взяли под контроль Толстодубово в Сумской области.Накануне подразделения российской группировки войск "Север" в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка и еще одно село в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНРОсвобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской областиДобропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря города
сумская область
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), сумская область, харьковская область
Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пункта

Российские войска наступают - освобождены сразу три населенных пункта

12:09 30.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 58-й армии ВС РФ
Военнослужащие 58-й армии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области, а бойцы "Севера" - еще два села в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Бойцы группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное.
Кроме того, военнослужащие "Севера" взяли под контроль Толстодубово в Сумской области.
Накануне подразделения российской группировки войск "Север" в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка и еще одно село в ДНР.
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