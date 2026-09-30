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Российские военные ударили по судну с грузом для ВСУ в Черном море
Российские военные ударили по судну с грузом для ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Российские военные ударили по судну с грузом для ВСУ в Черном море
Вооруженные силы России в среду нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который перевозил военные грузы для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T18:20
2026-09-30T18:20
2026-09-30T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в среду нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который перевозил военные грузы для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на среду российские военные нанесли массированный удар по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающим военное производство, а также инфраструктуре порта Измаил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУНа Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данныхРоссийские войска разбили центр обработки данных компании "Укртелеком" в Киеве
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министерство обороны рф, новости сво, украина, удары по украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские военные ударили по судну с грузом для ВСУ в Черном море
В Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ – Минобороны