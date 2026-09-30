https://crimea.ria.ru/20260930/rossiyskie-voennye-udarili-po-sudnu-s-gruzom-dlya-vsu-v-chernom-more-1159840422.html

Российские военные ударили по судну с грузом для ВСУ в Черном море

Российские военные ударили по судну с грузом для ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Российские военные ударили по судну с грузом для ВСУ в Черном море

Вооруженные силы России в среду нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который перевозил военные грузы для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T18:20

2026-09-30T18:20

2026-09-30T18:20

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в среду нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который перевозил военные грузы для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на среду российские военные нанесли массированный удар по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающим военное производство, а также инфраструктуре порта Измаил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУНа Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данныхРоссийские войска разбили центр обработки данных компании "Укртелеком" в Киеве

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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