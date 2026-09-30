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Российские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионов - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Российские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионов
Российские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионов - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Российские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионов
На сегодняшний день 1,7 миллиона жителей новых регионов оформили пенсии по нормам законодательства России. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T19:16
2026-09-30T19:16
новые регионы россии
пенсия
новости
социальный фонд россии
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На сегодняшний день 1,7 миллиона жителей новых регионов оформили пенсии по нормам законодательства России. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ."Пенсии по российскому законодательству с момента воссоединения оформлены у 1,7 миллиона жителей", - говорится в сообщении.По данным СФР, большинство граждан в новых регионах получают выплаты по федеральным нормам, но некоторые – по региональным, поскольку право на страховую пенсию пока не приобретено.Четыре года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свободный выбор миллионов людей: Крым поздравил новые регионы с Днем воссоединения с РФМатвиенко поздравила жителей новых регионов с Днем воссоединения с РФБолее 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области
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новые регионы россии, пенсия, новости, социальный фонд россии, соцзащита
Российские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионов

Почти 2 миллиона жителей новых регионов оформили пенсии по нормам законодательства России

19:16 30.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота Пенсионного фонда в Мелитополе
Работа Пенсионного фонда в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На сегодняшний день 1,7 миллиона жителей новых регионов оформили пенсии по нормам законодательства России. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.
"Пенсии по российскому законодательству с момента воссоединения оформлены у 1,7 миллиона жителей", - говорится в сообщении.
По данным СФР, большинство граждан в новых регионах получают выплаты по федеральным нормам, но некоторые – по региональным, поскольку право на страховую пенсию пока не приобретено.
Четыре года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
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Новые регионы РоссииПенсияНовостиСоциальный фонд РоссииСоцзащита
 
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