https://crimea.ria.ru/20260930/rossiyskie-pensii-oformili-pochti-2-mln-zhiteley-novykh-regionov-1159818870.html

Российские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионов

Российские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионов - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Российские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионов

На сегодняшний день 1,7 миллиона жителей новых регионов оформили пенсии по нормам законодательства России. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ. РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T19:16

2026-09-30T19:16

2026-09-30T19:16

новые регионы россии

пенсия

новости

социальный фонд россии

соцзащита

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/07/15/1123912328_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cc14e3f72a1e943f82f7d508986e928e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На сегодняшний день 1,7 миллиона жителей новых регионов оформили пенсии по нормам законодательства России. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ."Пенсии по российскому законодательству с момента воссоединения оформлены у 1,7 миллиона жителей", - говорится в сообщении.По данным СФР, большинство граждан в новых регионах получают выплаты по федеральным нормам, но некоторые – по региональным, поскольку право на страховую пенсию пока не приобретено.Четыре года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свободный выбор миллионов людей: Крым поздравил новые регионы с Днем воссоединения с РФМатвиенко поздравила жителей новых регионов с Днем воссоединения с РФБолее 300 миллионов рублей направили на поддержку туризма в Херсонской области

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, пенсия, новости, социальный фонд россии, соцзащита