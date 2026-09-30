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Россия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в Алешках - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Россия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в Алешках
Россия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в Алешках - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Россия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в Алешках
Российская сторона проинформировала спецпосланника папы Римского по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи о преступных действиях киевского режима... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T19:33
2026-09-30T19:33
херсонская область
алешки
папа римский лев xiv
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Российская сторона проинформировала спецпосланника папы Римского по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи о преступных действиях киевского режима против жителей города Алешки в Херсонской области. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.Дзуппи находится в Москве с рабочим визитом. Он провел встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.В МИД добавили, что в ходе состоявшихся бесед в контексте конфликта вокруг Украины и перспектив его урегулирования обсуждались вопросы взаимодействия России и Святого Престола по гуманитарным вопросам, включая поиск пропавших без вести, обмены военнопленными и гражданскими лицами, воссоединение семей, "детское досье".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ делают все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешки в Херсонской области, которым сейчас препятствует Киев. Он подчеркнул, что ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать поставкам.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник констатировал, что украинские дроны создали осаду города Алешки в Херсонской области, минируя подъезды и атакуя гражданский транспорт.Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и потом создать из нее "Бучу 2.0" и в очередной раз очернить Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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60
херсонская область, алешки, папа римский лев xiv, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, новые регионы россии, новости
Россия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в Алешках

МИД РФ проинформировал спецпосланника папы Римского о преступлениях Киева в Алешках

19:33 30.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Российская сторона проинформировала спецпосланника папы Римского по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи о преступных действиях киевского режима против жителей города Алешки в Херсонской области. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.
Дзуппи находится в Москве с рабочим визитом. Он провел встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
"Одной из значимых тем стал гуманитарный кризис в городе Алешки Херсонской области. Дзуппи был подробно проинформирован о преступных действиях киевского режима, фактически взявшего в заложники мирное население города и блокирующего любые попытки доставить продовольствие, медикаменты, провести эвакуацию оставшихся в городе гражданских лиц", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.
В МИД добавили, что в ходе состоявшихся бесед в контексте конфликта вокруг Украины и перспектив его урегулирования обсуждались вопросы взаимодействия России и Святого Престола по гуманитарным вопросам, включая поиск пропавших без вести, обмены военнопленными и гражданскими лицами, воссоединение семей, "детское досье".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ делают все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешки в Херсонской области, которым сейчас препятствует Киев. Он подчеркнул, что ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать поставкам.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник констатировал, что украинские дроны создали осаду города Алешки в Херсонской области, минируя подъезды и атакуя гражданский транспорт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и потом создать из нее "Бучу 2.0" и в очередной раз очернить Россию.
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Херсонская областьАлешкиПапа римский Лев XIVМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиНовые регионы РоссииНовости
 
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