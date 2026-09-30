России не нужно клянчить подачки с протянутой рукой – Путин
Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно – Путин
14:39 30.09.2026 (обновлено: 14:46 30.09.2026)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Россия, в отличие от некоторых, не будет бегать по всему миру и клянчить подачки с протянутой рукой, поскольку российская экономика чувствует себя уверенно. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
"Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст – мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно", – заявил президент, выступая на первом пленарном заседании Государственной Думы девятого созыва.
По его словам, ключевое – не допускать ошибок, подходить к решению задач ответственно, укреплять законодательную базу страны, преимущества национальной юрисдикции. Необходимо шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития и смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей научного новаторского поиска.
"Дорогие друзья, на наших глазах жизнь страны и людей, как и во всем мире, существенно меняется. В эпоху стремительного развития технологий Россия должна быть в авангарде таких перемен", – заявил российский лидер.
Суверенитет и развитие России, в том числе в экономике и оборонной сфере, зависят от скорости внедрения инноваций, заявлял Путин ранее.
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