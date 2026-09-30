https://crimea.ria.ru/20260930/rossii-ne-nuzhno-klyanchit-podachki-s-protyanutoy-rukoy--putin-1159831251.html

России не нужно клянчить подачки с протянутой рукой – Путин

России не нужно клянчить подачки с протянутой рукой – Путин - РИА Новости Крым, 30.09.2026

России не нужно клянчить подачки с протянутой рукой – Путин

Россия, в отличие от некоторых, не будет бегать по всему миру и клянчить подачки с протянутой рукой, поскольку российская экономика чувствует себя уверенно. Об... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T14:39

2026-09-30T14:39

2026-09-30T14:46

владимир путин (политик)

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государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Россия, в отличие от некоторых, не будет бегать по всему миру и клянчить подачки с протянутой рукой, поскольку российская экономика чувствует себя уверенно. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.По его словам, ключевое – не допускать ошибок, подходить к решению задач ответственно, укреплять законодательную базу страны, преимущества национальной юрисдикции. Необходимо шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития и смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей научного новаторского поиска.Суверенитет и развитие России, в том числе в экономике и оборонной сфере, зависят от скорости внедрения инноваций, заявлял Путин ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России развивается устойчиво – ПутинПутин поручил подстегнуть разработку технологий будущегоПутин рассказал о структурных изменениях в российской экономике

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, политика, экономика, государственная дума рф