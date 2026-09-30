https://crimea.ria.ru/20260930/raneny-podrostki-delo-o-terakte-zaveli-posle-ataki-vsu-na-bryanskuyu-oblast-1159838497.html

Ранены подростки: дело о теракте завели после атаки ВСУ на Брянскую область

Ранены подростки: дело о теракте завели после атаки ВСУ на Брянскую область - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Ранены подростки: дело о теракте завели после атаки ВСУ на Брянскую область

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на гражданские объекты в Брянской области, в результате которой ранены 12 человек. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T17:40

2026-09-30T17:40

2026-09-30T17:40

брянская область

егор ковальчук

новости сво

атаки всу

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на гражданские объекты в Брянской области, в результате которой ранены 12 человек. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем канале в МАКС.12 человек, в том числе студенты, пострадали при ударе ВСУ по Трубчевску в Брянской области. Враг атаковал с помощью БПЛА. Как уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, среди пострадавших девять студентов, семеро из которых - несовершеннолетние. По данным следователей, утром в Трубчевске ВСУ нанесли удар по автоцистерне, находившейся у молочного комбината. Пострадали мирные жители, в том числе студенты Трубчевского автомеханического техникума, расположенного неподалеку от предприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления, добавили в Следкоме РФ.Как рассказал губернатор Брянской области Егор Ковальчук, 17-летний парень, который получил тяжелое ранение в результате атаки, будет транспортирован для оказания высокотехнологичной помощи в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260930/udar-drona-vsu-po-detyam-v-bryanskoy-oblasti-raneny-12-chelovek-1159827581.html

брянская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, егор ковальчук, новости сво, атаки всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт