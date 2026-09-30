https://crimea.ria.ru/20260930/raneny-podrostki-delo-o-terakte-zaveli-posle-ataki-vsu-na-bryanskuyu-oblast-1159838497.html
Ранены подростки: дело о теракте завели после атаки ВСУ на Брянскую область
Ранены подростки: дело о теракте завели после атаки ВСУ на Брянскую область - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Ранены подростки: дело о теракте завели после атаки ВСУ на Брянскую область
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на гражданские объекты в Брянской области, в результате которой ранены 12 человек. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T17:40
2026-09-30T17:40
2026-09-30T17:40
брянская область
егор ковальчук
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на гражданские объекты в Брянской области, в результате которой ранены 12 человек. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем канале в МАКС.12 человек, в том числе студенты, пострадали при ударе ВСУ по Трубчевску в Брянской области. Враг атаковал с помощью БПЛА. Как уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, среди пострадавших девять студентов, семеро из которых - несовершеннолетние. По данным следователей, утром в Трубчевске ВСУ нанесли удар по автоцистерне, находившейся у молочного комбината. Пострадали мирные жители, в том числе студенты Трубчевского автомеханического техникума, расположенного неподалеку от предприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления, добавили в Следкоме РФ.Как рассказал губернатор Брянской области Егор Ковальчук, 17-летний парень, который получил тяжелое ранение в результате атаки, будет транспортирован для оказания высокотехнологичной помощи в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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брянская область, егор ковальчук, новости сво, атаки всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт
Ранены подростки: дело о теракте завели после атаки ВСУ на Брянскую область
Следком завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Брянскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на гражданские объекты в Брянской области, в результате которой ранены 12 человек. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем канале в МАКС.
12 человек, в том числе студенты, пострадали при ударе ВСУ по Трубчевску в Брянской области. Враг атаковал с помощью БПЛА. Как уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, среди пострадавших девять студентов, семеро из которых - несовершеннолетние.
"Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований, в результате которой пострадали студенты колледжа", – говорится в сообщении Следкома РФ.
По данным следователей, утром в Трубчевске ВСУ нанесли удар по автоцистерне, находившейся у молочного комбината. Пострадали мирные жители, в том числе студенты Трубчевского автомеханического техникума, расположенного неподалеку от предприятия.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления, добавили в Следкоме РФ.
Как рассказал губернатор Брянской области Егор Ковальчук, 17-летний парень, который получил тяжелое ранение в результате атаки, будет транспортирован для оказания высокотехнологичной помощи в Москву.
"В Брянской областной больнице ему оказана вся необходимая помощь, его осмотрели нейрохирурги, проведены все обследования", – отметил Ковальчук.
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