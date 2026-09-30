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Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ
Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об установлении на федеральной территории "Сириус" экспериментального правового режима для разработки и... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T21:42
2026-09-30T21:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об установлении на федеральной территории "Сириус" экспериментального правового режима для разработки и внедрения технологических решений в сфере искусственного интеллекта. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 11 августа 2026 года.Поручение адресовано правительству РФ и органам публичной власти федеральной территории "Сириус".Доклад по данному вопросу должен быть представлен главе государства до 1 мая 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), искусственный интеллект, россия, наука и технологии, новости, сириус
Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ

В "Сириусе" планируется установить экспериментальный режим для разработок в сфере ИИ

21:42 30.09.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об установлении на федеральной территории "Сириус" экспериментального правового режима для разработки и внедрения технологических решений в сфере искусственного интеллекта. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 11 августа 2026 года.
"Рассмотреть вопрос об установлении на федеральной территории "Сириус" экспериментального правового режима, направленного на создание условий для разработки, апробации и внедрения российских технологических решений (включая фундаментальные модели генеративного искусственного интеллекта и электронную компонентную базу), необходимых для развития технологий искусственного интеллекта", - говорится в документе.
Поручение адресовано правительству РФ и органам публичной власти федеральной территории "Сириус".
Доклад по данному вопросу должен быть представлен главе государства до 1 мая 2027 года.
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Владимир Путин (политик)Искусственный интеллектРоссияНаука и технологииНовостиСириус
 
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