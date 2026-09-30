Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ
В "Сириусе" планируется установить экспериментальный режим для разработок в сфере ИИ
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектИскусственный интеллект
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об установлении на федеральной территории "Сириус" экспериментального правового режима для разработки и внедрения технологических решений в сфере искусственного интеллекта. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 11 августа 2026 года.
"Рассмотреть вопрос об установлении на федеральной территории "Сириус" экспериментального правового режима, направленного на создание условий для разработки, апробации и внедрения российских технологических решений (включая фундаментальные модели генеративного искусственного интеллекта и электронную компонентную базу), необходимых для развития технологий искусственного интеллекта", - говорится в документе.
Поручение адресовано правительству РФ и органам публичной власти федеральной территории "Сириус".
Доклад по данному вопросу должен быть представлен главе государства до 1 мая 2027 года.