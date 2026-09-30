https://crimea.ria.ru/20260930/putin-predlozhil-vvesti-v-siriuse-eksperimentalnyy-rezhim-dlya-resheniy-ii-1159842971.html

Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ

Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об установлении на федеральной территории "Сириус" экспериментального правового режима для разработки и... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T21:42

2026-09-30T21:42

2026-09-30T21:42

владимир путин (политик)

искусственный интеллект

россия

наука и технологии

новости

сириус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об установлении на федеральной территории "Сириус" экспериментального правового режима для разработки и внедрения технологических решений в сфере искусственного интеллекта. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 11 августа 2026 года.Поручение адресовано правительству РФ и органам публичной власти федеральной территории "Сириус".Доклад по данному вопросу должен быть представлен главе государства до 1 мая 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сириус

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), искусственный интеллект, россия, наука и технологии, новости, сириус