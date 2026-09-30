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Путин поручил рассмотреть создание центра программных технологий
Путин поручил рассмотреть создание центра программных технологий - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Путин поручил рассмотреть создание центра программных технологий
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук рассмотреть вопрос создания центра программных технологий автономных РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T21:20
2026-09-30T21:20
2026-09-30T21:20
россия
владимир путин (политик)
искусственный интеллект
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук рассмотреть вопрос создания центра программных технологий автономных систем. Соответствующую задачу глава государства поставил по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 11 августа 2026 года.Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 июня 2027 года.Кроме того, кабмину поручено обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.Также правительству необходимо выработать механизм предоставления научным работникам доступа к программному обеспечению, функционирующему с применением российских технологий искусственного интеллекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), искусственный интеллект, новости
Путин поручил рассмотреть создание центра программных технологий
Путин поручил рассмотреть вопрос создания центра программных технологий автономных систем
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук рассмотреть вопрос создания центра программных технологий автономных систем. Соответствующую задачу глава государства поставил по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 11 августа 2026 года.
"Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос об организации на базе федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук центра разработки программно-аппаратных технологий автономных систем", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 июня 2027 года.
Кроме того, кабмину поручено обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.
Также правительству необходимо выработать механизм предоставления научным работникам доступа к программному обеспечению, функционирующему с применением российских технологий искусственного интеллекта.
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