https://crimea.ria.ru/20260930/putin-poruchil-rassmotret-sozdanie-tsentra-programmnykh-tekhnologiy-1159842768.html

Путин поручил рассмотреть создание центра программных технологий

Путин поручил рассмотреть создание центра программных технологий - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Путин поручил рассмотреть создание центра программных технологий

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук рассмотреть вопрос создания центра программных технологий автономных РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T21:20

2026-09-30T21:20

2026-09-30T21:20

россия

владимир путин (политик)

искусственный интеллект

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Российской академией наук рассмотреть вопрос создания центра программных технологий автономных систем. Соответствующую задачу глава государства поставил по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 11 августа 2026 года.Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 июня 2027 года.Кроме того, кабмину поручено обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.Также правительству необходимо выработать механизм предоставления научным работникам доступа к программному обеспечению, функционирующему с применением российских технологий искусственного интеллекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), искусственный интеллект, новости