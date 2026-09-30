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Прохладно и ветрено: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Прохладно и ветрено: погода в Крыму в среду
Прохладно и ветрено: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Прохладно и ветрено: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится прохладная и ветреная погода. Ночью без осадков, днем местами дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T00:01
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится прохладная и ветреная погода. Ночью без осадков, днем местами дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +16 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+22.В Крыму и Севастополе штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260927/glaz-buri-nad-krymom-vernetsya-li-babe-leto-na-poluostrov--prognoz-na-nedelyu-1159715495.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прохладно и ветрено: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду до +22 градусов и местами дождь

00:01 30.09.2026
 
© МЧС РоссииТучи и ветер
Тучи и ветер
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится прохладная и ветреная погода. Ночью без осадков, днем местами дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, в отдельных районах усилится до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15, днем +17…+22 градуса, в горах +10…+15", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +16 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+22.
В Крыму и Севастополе штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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23:20В духе Гитлера: что для украинцев задумали нацисты у власти в Киеве
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