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Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное
Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное
Пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия. В Государственной Думе России состоялось первое заседание... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T22:47
2026-09-30T22:47
главное за день
в мире
политика
внешняя политика
нато
ядерное оружие
латвия
государственная дума рф
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия. В Государственной Думе России состоялось первое заседание депутатов девятого созыва. 12 человек, в том числе 9 студентов, ранены при атаке ВСУ в Брянской области. Президент России Владимир Путин сделал заявление о воссоединении новых регионов с Российской Федерацией. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПроисшествие с самолетом Flydubai из ОАЭПассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, следовавший в среду утром из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия из-за драки пилотов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент попыткой теракта.Как сообщил израильский государственный телеканал, борт со 174 пассажирами подал сигнал о чрезвычайной ситуации и пропал с радаров. В связи с инцидентом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал совещание по вопросам безопасности. Позже борт экстренно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.Первоначальной версией, звучавшей во многих СМИ, был возможный угон или захват самолета, однако после приземления эта версия была исключена. По последним данным, между пилотами произошла драка. Пилот, подвергшийся нападению во время рейса, оказался гражданином Индии, передает индийский телеканал NDTV.Первое заседание Госдумы нового созываВ среду в Государственной Думе России девятого созыва зарегистрировали пять фракций. Они были сформированы политическими партиями, которые были избраны в ГД. На первом заседании депутатов девятого созыва, которое состоялось в среду, председателем палаты избран Вячеслав Володин, у него будет 11 заместителей. Удар дрона ВСУ по детям в Брянской области12 человек, в том числе девять студентов, ранены при атаке ВСУ по Трубчевску в Брянской области. Удар пришелся по Трубчевскому политехническому техникуму. Один студент находится в тяжелом состоянии и будет переведен на лечение в Москву. У остальных подростков диагностированы осколочные ранения и баротравмы.Следком России возбудил дело о теракте по факту случившегося.Заявление Путина о воссоединении новых регионов с РФДень воссоединения новых регионов стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании Государственной Думы девятого созыва."В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах – хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, – сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом", – сказал глава государства.Латвия готова разместить у себя ядерное оружиеПрезидент Латвии Эдгар Ринкевич заявил агентству LETA, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, если альянс примет соответствующее коллективное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, в мире, политика, внешняя политика, нато, ядерное оружие, латвия, государственная дума рф, владимир путин (политик), новые регионы россии, обстрелы брянской области, атаки всу, оаэ , происшествия
Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное

Происшествие с самолетом FlyDubai и размещение ядерного оружия НАТО в Латвии – главное

22:47 30.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия. В Государственной Думе России состоялось первое заседание депутатов девятого созыва. 12 человек, в том числе 9 студентов, ранены при атаке ВСУ в Брянской области. Президент России Владимир Путин сделал заявление о воссоединении новых регионов с Российской Федерацией. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Происшествие с самолетом Flydubai из ОАЭ

Пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, следовавший в среду утром из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия из-за драки пилотов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент попыткой теракта.
Как сообщил израильский государственный телеканал, борт со 174 пассажирами подал сигнал о чрезвычайной ситуации и пропал с радаров. В связи с инцидентом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал совещание по вопросам безопасности. Позже борт экстренно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.
Первоначальной версией, звучавшей во многих СМИ, был возможный угон или захват самолета, однако после приземления эта версия была исключена. По последним данным, между пилотами произошла драка. Пилот, подвергшийся нападению во время рейса, оказался гражданином Индии, передает индийский телеканал NDTV.
Польские военнослужащие на базе в Ожише - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
19:48
Что значат слова Туска о растущих опасностях у границ Польши из-за РФ

Первое заседание Госдумы нового созыва

В среду в Государственной Думе России девятого созыва зарегистрировали пять фракций. Они были сформированы политическими партиями, которые были избраны в ГД. На первом заседании депутатов девятого созыва, которое состоялось в среду, председателем палаты избран Вячеслав Володин, у него будет 11 заместителей.
Заседание саммита БРИКС в Индии
14:39
России не нужно клянчить подачки с протянутой рукой – Путин

Удар дрона ВСУ по детям в Брянской области

12 человек, в том числе девять студентов, ранены при атаке ВСУ по Трубчевску в Брянской области. Удар пришелся по Трубчевскому политехническому техникуму. Один студент находится в тяжелом состоянии и будет переведен на лечение в Москву. У остальных подростков диагностированы осколочные ранения и баротравмы.
Следком России возбудил дело о теракте по факту случившегося.
Последствия атаки ВСУ на больницу в Алешках Херсонской области
18:09
Украина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова

Заявление Путина о воссоединении новых регионов с РФ

День воссоединения новых регионов стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании Государственной Думы девятого созыва.
"В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах – хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, – сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом", – сказал глава государства.
День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
08:36
Свободный выбор миллионов людей: Крым поздравил новые регионы с Днем воссоединения с РФ

Латвия готова разместить у себя ядерное оружие

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил агентству LETA, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, если альянс примет соответствующее коллективное решение.
"Если возникнет необходимость и будет принято соответствующее коллективное решение НАТО, ядерное оружие будет размещено в Латвии", – цитирует латвийского лидера РИА Новости.
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
18:57
Для поддержки штанов: чем поможет Украине новая партия F-16
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Заголовок открываемого материала
22:47Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное
22:23Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
22:18Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку
22:13Правительство Украины заморозило все первоочередные расходы - премьер
21:42Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ
21:32Где купить топливо по 100 рублей за литр в Севастополе в четверг
21:21Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани
21:20Путин поручил рассмотреть создание центра программных технологий
21:12В России появилась вакцина от аллергии на пыльцу березы
20:51Учитель химии из Севастополя стала финалистом телешоу "Классная тема!"
20:24В России разработали новый материал для заживления ран и ожогов
20:14На Солнце снова происходят взрывы – когда ждать магнитную бурю
20:13123 беспилотника ВСУ пытались атаковать Россию в среду
20:02Иду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовой
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19:48Что значат слова Туска о растущих опасностях у границ Польши из-за РФ
19:33Россия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в Алешках
19:22На Украине полностью прекратили производство стали
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