https://crimea.ria.ru/20260930/proisshestvie-s-samoletom-flydubai-i-yadernoe-oruzhie-v-latvii--glavnoe-1159842310.html

Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное

Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное

Пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия. В Государственной Думе России состоялось первое заседание... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T22:47

2026-09-30T22:47

2026-09-30T22:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия. В Государственной Думе России состоялось первое заседание депутатов девятого созыва. 12 человек, в том числе 9 студентов, ранены при атаке ВСУ в Брянской области. Президент России Владимир Путин сделал заявление о воссоединении новых регионов с Российской Федерацией. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПроисшествие с самолетом Flydubai из ОАЭПассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, следовавший в среду утром из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия из-за драки пилотов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент попыткой теракта.Как сообщил израильский государственный телеканал, борт со 174 пассажирами подал сигнал о чрезвычайной ситуации и пропал с радаров. В связи с инцидентом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал совещание по вопросам безопасности. Позже борт экстренно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.Первоначальной версией, звучавшей во многих СМИ, был возможный угон или захват самолета, однако после приземления эта версия была исключена. По последним данным, между пилотами произошла драка. Пилот, подвергшийся нападению во время рейса, оказался гражданином Индии, передает индийский телеканал NDTV.Первое заседание Госдумы нового созываВ среду в Государственной Думе России девятого созыва зарегистрировали пять фракций. Они были сформированы политическими партиями, которые были избраны в ГД. На первом заседании депутатов девятого созыва, которое состоялось в среду, председателем палаты избран Вячеслав Володин, у него будет 11 заместителей. Удар дрона ВСУ по детям в Брянской области12 человек, в том числе девять студентов, ранены при атаке ВСУ по Трубчевску в Брянской области. Удар пришелся по Трубчевскому политехническому техникуму. Один студент находится в тяжелом состоянии и будет переведен на лечение в Москву. У остальных подростков диагностированы осколочные ранения и баротравмы.Следком России возбудил дело о теракте по факту случившегося.Заявление Путина о воссоединении новых регионов с РФДень воссоединения новых регионов стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании Государственной Думы девятого созыва."В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах – хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, – сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом", – сказал глава государства.Латвия готова разместить у себя ядерное оружиеПрезидент Латвии Эдгар Ринкевич заявил агентству LETA, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, если альянс примет соответствующее коллективное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260930/svobodnyy-vybor-millionov-lyudey-krym-pozdravil-novye-regiony-s-dnem-vossoedineniya-s-rf-1159815854.html

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