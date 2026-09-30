https://crimea.ria.ru/20260930/predyavit-maks-vmesto-udostovereniya-uzhe-mogut-55-tysyach-krymchan--sfr-1159798011.html

Предъявить МАКС вместо удостоверения уже могут 55 тысяч крымчан – СФР

Предъявить МАКС вместо удостоверения уже могут 55 тысяч крымчан – СФР - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Предъявить МАКС вместо удостоверения уже могут 55 тысяч крымчан – СФР

Свыше 55 тысяч крымчан уже оформили цифровые удостоверения в национальном мессенджере МАКС. Об этом сообщили в Отделении СФР по Республике Крым, отметив, что... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T08:57

2026-09-30T08:57

2026-09-30T08:57

новости крыма

отделение социального фонда россии по республике крым

национальный мессенджер макс

цифровизация

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Свыше 55 тысяч крымчан уже оформили цифровые удостоверения в национальном мессенджере МАКС. Об этом сообщили в Отделении СФР по Республике Крым, отметив, что настраивать цифровое удостоверение людям помогают специалисты клиентских служб фонда.Цифровой ID содержит основные сведения: ФИО, дату рождения, СНИЛС, информацию о виде и сроке назначения пенсии. Его можно предъявить вместо бумажного документа, чтобы подтвердить право на льготы при покупке товаров в торговых точках и аптеках, при посещении музеев, выставок и театров. С его помощью также можно заселиться в гостиницу и оформить социальные выплаты и льготы, уточнили в пресс-службе."Все документы выглядят как QR-код. Зашифрованное изображение обновляется каждые 30 секунд, чтобы его не могли перехватить и использовать злоумышленники. Также в целях безопасности система не позволяет сделать скриншот QR-кода. Войти в Макс через браузер на компьютере возможно только подтвердив действие с мобильного телефона. Это исключает получение доступа к данным третьими лицами", – уточнили в пресс-службе.При сканировании QR-кода передается только информация, необходимая для подтверждения конкретного статуса. Личные данные, размер пенсии или группа инвалидности, будут скрыты, заверили в фонде.При этом подключить сервис могут совершеннолетние граждане с подтвержденной "учеткой" на Госуслугах. Сначала надо дать согласие на выпуск удостоверения на портале Госуслуги. Затем открыть профиль в МАКС, выбрать "Цифровой ID" и нажать "Создать". После этого цифровое удостоверение автоматически загрузится из личного кабинета на Госуслугах, а QR-код появится в Макс, пояснили в региональном отделении СФР.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что водители в России смогут предъявлять права при помощи "Цифрового ID" в мессенджере МАКС уже этой осенью - техническая подготовка сервиса почти завершена.В начале сентября в Крыму отели начали заселять российских туристов по ID. В соответствии с постановлением правительства РФ, все гостиницы и отели России, в которых более 50 номеров, обязаны предоставлять гостям возможность заселяться без бумажных документов – с помощью "цифрового ID" в национальном мессенджере МАКС.Мессенджер МАКС в сентябре прошлого года открыл возможность создать "цифровой ID". Это аналог бумажных документов, позволяющий подтверждать возраст при покупке товаров категории 18+, а также статус, в частности, студента и многодетного родителя. Сервис доступен уже более чем в 56 регионах страны, в том числе в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в КрымуВсе школы Крыма получат доступ к цифровой библиотекеМошенники придумали новую схему взлома аккаунтов россиян

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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