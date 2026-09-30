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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку
Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы. Распоряжение о его... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T22:18
2026-09-30T22:18
россия
правительство россии
бюджет
федеральный бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.Ключевыми приоритетами нового трехлетнего бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности и достижение национальных целей, отметили в правительстве."Проект бюджета сбалансирован, что является важным условием для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции. С учетом приоритетных задач в нем полностью учтены необходимые объемы финансирования социально значимых направлений", - говорится в сообщении.В частности, на развитие отрасли здравоохранения в 2027 году будет направлено более 7 трлн рублей, на поддержку семей с детьми – 10 трлн рублей.Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году также увеличится на 6,8% – до 28 935 рублей.На реализацию национальных проектов технологического лидерства и на развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах будет направлено 6,4 трлн рублей.В целом на мероприятия национальных проектов зарезервировано около 19 трлн рублей на три года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, правительство россии, бюджет, федеральный бюджет
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы

22:18 30.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно документу, в 2027 году расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы – 43,3 трлн рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.
Ключевыми приоритетами нового трехлетнего бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности и достижение национальных целей, отметили в правительстве.
"Проект бюджета сбалансирован, что является важным условием для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции. С учетом приоритетных задач в нем полностью учтены необходимые объемы финансирования социально значимых направлений", - говорится в сообщении.
В частности, на развитие отрасли здравоохранения в 2027 году будет направлено более 7 трлн рублей, на поддержку семей с детьми – 10 трлн рублей.
Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 20 227 рублей на душу населения в целом по Российской Федерации. Это позволит повысить размеры пособий, социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя.
Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году также увеличится на 6,8% – до 28 935 рублей.
На реализацию национальных проектов технологического лидерства и на развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах будет направлено 6,4 трлн рублей.
В целом на мероприятия национальных проектов зарезервировано около 19 трлн рублей на три года.
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