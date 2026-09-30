https://crimea.ria.ru/20260930/pravitelstvo-vneslo-v-gosdumu-proekt-byudzheta-na-trekhletku-1159843578.html

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку

Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы. Распоряжение о его... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T22:18

2026-09-30T22:18

2026-09-30T22:18

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правительство россии

бюджет

федеральный бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.Ключевыми приоритетами нового трехлетнего бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности и достижение национальных целей, отметили в правительстве."Проект бюджета сбалансирован, что является важным условием для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции. С учетом приоритетных задач в нем полностью учтены необходимые объемы финансирования социально значимых направлений", - говорится в сообщении.В частности, на развитие отрасли здравоохранения в 2027 году будет направлено более 7 трлн рублей, на поддержку семей с детьми – 10 трлн рублей.Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году также увеличится на 6,8% – до 28 935 рублей.На реализацию национальных проектов технологического лидерства и на развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах будет направлено 6,4 трлн рублей.В целом на мероприятия национальных проектов зарезервировано около 19 трлн рублей на три года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство россии, бюджет, федеральный бюджет