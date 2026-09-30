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Правительство Украины заморозило все первоочередные расходы - премьер - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Правительство Украины заморозило все первоочередные расходы - премьер
Правительство Украины заморозило все первоочередные расходы - премьер - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Правительство Украины заморозило все первоочередные расходы - премьер
Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации. Об этом... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T22:13
2026-09-30T22:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.Украинский премьер добавил, что этого недостаточно для нормализации ситуации, поэтому Украине критически важно получать деньги от международных партнеров. По его словам, западное финансирование напрямую зависит от взятых Киевом на себя обязательств.Корецкий заявил 28 сентября, что Украина вновь пересмотрела траты из госбюджета и отказалась от части расходов на фоне острой нехватки денежных средств. Ранее в сентябре украинский премьер заявлял, что ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке, необходимо в кратчайшие сроки проголосовать за нужные для международного финансирования поправки. При этом глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования на 2027 год.Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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украина, в мире, бюджет, деньги, новости, верховная рада украины
Правительство Украины заморозило все первоочередные расходы - премьер

Правительство Украины перешло в режим максимальной экономии - премьер

22:13 30.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.
"Правительство перешло в режим максимальной экономии и отложило все первоочередные расходы", - написал он в Telegram.
Украинский премьер добавил, что этого недостаточно для нормализации ситуации, поэтому Украине критически важно получать деньги от международных партнеров. По его словам, западное финансирование напрямую зависит от взятых Киевом на себя обязательств.
Корецкий заявил 28 сентября, что Украина вновь пересмотрела траты из госбюджета и отказалась от части расходов на фоне острой нехватки денежных средств. Ранее в сентябре украинский премьер заявлял, что ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке, необходимо в кратчайшие сроки проголосовать за нужные для международного финансирования поправки. При этом глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина нуждается в 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования на 2027 год.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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