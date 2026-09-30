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Правительство РФ готовит меры в связи с нападениями медведей на людей
Правительство РФ готовит меры в связи с нападениями медведей на людей - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Правительство РФ готовит меры в связи с нападениями медведей на людей
Правительство России готовит ряд мер в связи со случаями нападений медведей на людей в регионах. В частности, рассматривается возможность выведения бурого... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T16:10
2026-09-30T16:10
2026-09-30T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Правительство России готовит ряд мер в связи со случаями нападений медведей на людей в регионах. В частности, рассматривается возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции. Об этом шла речь на совещании в кабмине под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат зампредседателя правительства.Патрушев отметил, что по данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом в России, выросла более чем в два раза. Сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей.В частности, будет сформирован перечень субъектов, которым требуется дополнительное финансирование для регулирования численности этого хищника. На основании данного перечня в ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения о выделении соответствующих федеральных средств, уточнил вице-премьер.Кроме того, по словам Патрушева, правительство прорабатывает изменения в нормативную базу, которые позволят регионам оперативно принимать дополнительные решения в отношении регулирования популяции.В настоящее время наибольшее количество случаев нападения медведей зафиксировано в Приморском и Красноярском краях, Иркутской области. Регионы самостоятельно принимают меры по регулированию популяции диких животных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей Система "электропастух" не защитит от нападения медведей. ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
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правительство россии, россия, животные, дмитрий патрушев, новости, общество, безопасность
Правительство РФ готовит меры в связи с нападениями медведей на людей
В России хотят вывести бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Правительство России готовит ряд мер в связи со случаями нападений медведей на людей в регионах. В частности, рассматривается возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции. Об этом шла речь на совещании в кабмине под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат зампредседателя правительства.
Патрушев отметил, что по данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом в России, выросла более чем в два раза. Сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей.
"Очевидно, что с ростом популяции увеличивается и число проблем. Нужны системные меры, чтобы выстроить безопасное соседство людей и животных, а также поддерживать необходимый баланс. В связи с этим правительство России в настоящее время готовит ряд первоочередных мероприятий", - сказал он.
В частности, будет сформирован перечень субъектов, которым требуется дополнительное финансирование для регулирования численности этого хищника. На основании данного перечня в ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения о выделении соответствующих федеральных средств, уточнил вице-премьер.
Кроме того, по словам Патрушева, правительство прорабатывает изменения в нормативную базу, которые позволят регионам оперативно принимать дополнительные решения в отношении регулирования популяции.
"В частности, будет рассмотрена возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида", - указал он.
В настоящее время наибольшее количество случаев нападения медведей зафиксировано в Приморском и Красноярском краях, Иркутской области. Регионы самостоятельно принимают меры по регулированию популяции диких животных.
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