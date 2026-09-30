https://crimea.ria.ru/20260930/pravitelstvo-rf-gotovit-mery-v-svyazi-s-napadeniyami-medvedey-na-lyudey-1159835582.html

Правительство РФ готовит меры в связи с нападениями медведей на людей

Правительство РФ готовит меры в связи с нападениями медведей на людей - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Правительство РФ готовит меры в связи с нападениями медведей на людей

Правительство России готовит ряд мер в связи со случаями нападений медведей на людей в регионах. В частности, рассматривается возможность выведения бурого... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T16:10

2026-09-30T16:10

2026-09-30T16:10

правительство россии

россия

животные

дмитрий патрушев

новости

общество

безопасность

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111829/34/1118293487_0:381:2549:1815_1920x0_80_0_0_875cde6613af6115d73be22e59ad9f26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Правительство России готовит ряд мер в связи со случаями нападений медведей на людей в регионах. В частности, рассматривается возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции. Об этом шла речь на совещании в кабмине под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат зампредседателя правительства.Патрушев отметил, что по данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом в России, выросла более чем в два раза. Сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей.В частности, будет сформирован перечень субъектов, которым требуется дополнительное финансирование для регулирования численности этого хищника. На основании данного перечня в ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения о выделении соответствующих федеральных средств, уточнил вице-премьер.Кроме того, по словам Патрушева, правительство прорабатывает изменения в нормативную базу, которые позволят регионам оперативно принимать дополнительные решения в отношении регулирования популяции.В настоящее время наибольшее количество случаев нападения медведей зафиксировано в Приморском и Красноярском краях, Иркутской области. Регионы самостоятельно принимают меры по регулированию популяции диких животных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей Система "электропастух" не защитит от нападения медведей. ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, россия, животные, дмитрий патрушев, новости, общество, безопасность