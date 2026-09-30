https://crimea.ria.ru/20260930/podryadchik-zatyagivaet-remont-obschezhitiya-dlya-studentov-v-simferopole-1159836443.html

Подрядчик затягивает ремонт общежития для студентов в Симферополе

Подрядчик затягивает ремонт общежития для студентов в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Подрядчик затягивает ремонт общежития для студентов в Симферополе

Подрядчик нарушил сроки капитального ремонта общежития Симферопольского техникума транспорта и инфраструктуры, сообщает в среду пресс-служа прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T16:34

2026-09-30T16:34

2026-09-30T16:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Подрядчик нарушил сроки капитального ремонта общежития Симферопольского техникума транспорта и инфраструктуры, сообщает в среду пресс-служа прокуратуры Крыма.Кроме того, ответственные должностные лица предупреждены о необходимости соблюдения законодательства об охране труда. Отмечается, что в настоящее время работы выполнены на 97,7%.В надзорном ведомстве также уточняют, что капитальный ремонт здания ведется по нацпроекту "Молодежь и дети". Сумма контракта составляет 128 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто и когда построит новое общежитие для студентов КФУ в СимферополеВ Симферополе подрядчик срывает стройку новой школыВ Крыму за сорванные сроки подрядчика оштрафовали почти на 20 млн

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, прокуратура республики крым, происшествия, строительство, новости крыма