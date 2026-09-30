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Подрядчик затягивает ремонт общежития для студентов в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Подрядчик затягивает ремонт общежития для студентов в Симферополе
Подрядчик затягивает ремонт общежития для студентов в Симферополе - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Подрядчик затягивает ремонт общежития для студентов в Симферополе
Подрядчик нарушил сроки капитального ремонта общежития Симферопольского техникума транспорта и инфраструктуры, сообщает в среду пресс-служа прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T16:34
2026-09-30T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Подрядчик нарушил сроки капитального ремонта общежития Симферопольского техникума транспорта и инфраструктуры, сообщает в среду пресс-служа прокуратуры Крыма.Кроме того, ответственные должностные лица предупреждены о необходимости соблюдения законодательства об охране труда. Отмечается, что в настоящее время работы выполнены на 97,7%.В надзорном ведомстве также уточняют, что капитальный ремонт здания ведется по нацпроекту "Молодежь и дети". Сумма контракта составляет 128 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто и когда построит новое общежитие для студентов КФУ в СимферополеВ Симферополе подрядчик срывает стройку новой школыВ Крыму за сорванные сроки подрядчика оштрафовали почти на 20 млн
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симферополь, крым, прокуратура республики крым, происшествия, строительство, новости крыма
Подрядчик затягивает ремонт общежития для студентов в Симферополе

В Симферополе выявлены нарушения сроков по ремонту общежития для техникума

16:34 30.09.2026
 
© Прокуратура КрымаРемонт общежития для студентов Симферопольского техникума транспорта и инфраструктуры
Ремонт общежития для студентов Симферопольского техникума транспорта и инфраструктуры
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Подрядчик нарушил сроки капитального ремонта общежития Симферопольского техникума транспорта и инфраструктуры, сообщает в среду пресс-служа прокуратуры Крыма.
"Выявлены нарушения сроков исполнения работ, в связи с чем в адрес подрядчика внесено представление", - сказано в сообщении по итогам прокурорского выезда на место.
Кроме того, ответственные должностные лица предупреждены о необходимости соблюдения законодательства об охране труда.
Отмечается, что в настоящее время работы выполнены на 97,7%.
В надзорном ведомстве также уточняют, что капитальный ремонт здания ведется по нацпроекту "Молодежь и дети". Сумма контракта составляет 128 млн рублей.
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СимферопольКрымПрокуратура Республики КрымПроисшествияСтроительствоНовости Крыма
 
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