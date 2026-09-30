https://crimea.ria.ru/20260930/pochemu-spasennye-v-krymu-turisty-zabludilis-v-krasnoy-peschere--speleolog-1159830157.html

Почему спасенные в Крыму туристы заблудились в Красной пещере – спелеолог

Почему спасенные в Крыму туристы заблудились в Красной пещере – спелеолог - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Почему спасенные в Крыму туристы заблудились в Красной пещере – спелеолог

Траверс из пещеры Голубиной в Красную в Крыму один из самых сложных в подземном мире полуострова, требует навыков и профессионального проводника в группе,... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T14:29

2026-09-30T14:29

2026-09-30T15:16

красная пещера в крыму

крым

спелеология

геннадий самохин

туризм в крыму

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Траверс из пещеры Голубиной в Красную в Крыму один из самых сложных в подземном мире полуострова, требует навыков и профессионального проводника в группе, потому что заблудиться здесь может даже тот, кто ранее уже проходил этот маршрут. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал спелеолог, заслуженный географ России, председатель республиканского отделения Российского географического общества Геннадий Самохин.По словам Самохина, путь из пещеры Голубиная в пещеру Красная содержит все элементы препятствий, имеющихся в спелеологии."Это вертикальные колодцы и узости в вертикальных колодцах, узкие и обводненные горизонтальные проходы, полусифоны и сифоны, где нужно подныривать - они небольшие, но нужно погрузиться в них с головой. Протяженность – это достаточно большое расстояние, то есть происходит утомление", – рассказал Самохин.Самым же непростым здесь, на взгляд эксперта, является неоднозначность прохода."По пещере есть линейный проход, где все понятно, идешь. Но подходишь к некоему завалу, и он легко проходим, но куда идти – непонятно... И вот когда я обсуждал (ситуацию – ред.) с моими коллегами, со спасателями, то говорил, что, скорее всего, люди заблудились, что причина не затопление и не какой-то обвал", – добавил он.И в этом смысле туристы, по словам Самохина, поступили очень правильно, когда, наткнувшись на препятствие по пути и растерявшись, приняли решение идти назад.Тем не менее, сама по себе вылазка четверых спасенных МЧС людей была неверной и опасной, поскольку не содержала в своей организации главного – профессионального гида.Дело в том, что и пещера Голубиная, и пещера Красная были известны спелеологам много десятилетий. Но точка соединения между ними была найдена относительно недавно, причем это была очень сложная работа, подчеркнул Самохин.При этом часть Голубиной пещеры до конца до сих пор не изучена, например, там есть ряд сифонов, которые нужно проходить с аквалангом вверх по течению, а не вниз, как это делали спасенные туристы, подчеркнул он.По словам Самохина, как спелеолог он хорошо понимает, почему они выбрали именно этот траверс, тогда как даже в этих пещерах, Красной и Голубиной, есть и другие."Даже в пещере Красной есть еще другие входы – верхние, которые могут стать траверсом. А над пещерой Голубиной находится пещера Аверкиева и пещера Бронебойная, и между ними тоже есть траверс, и его тоже можно проходить. То есть варианты возможны. Но здесь, конечно, красиво, интересно, и хотят его посетить", – сказал Самохин.Стремление спелеологов повышать свой профессионализм – нормальное явление, однако делать это, рискуя, неправильно, но и запрещать такие исследования подземных тайн не будет верным, считает он.Спасение туристов в пещерах Голубиная – Красная29 сентября республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере в Крыму из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, где нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки. На связь люди не выходили более 12 часов.На помощь им выехали спасатели. Работы проводились на двух участках – со стороны входа в пещеры Красную и Голубиную. Общее расстояние маршрута здесь составляет порядка 10 километров. К операции привлекались 40 человек и 11 единиц техники. По данным Следкома РФ, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида. Ведомство организовало процессуальную проверку.Спасательная операция не прекращалась весь день. После 22 часов вечера в МЧС сообщили об обнаружении туристов, троих мужчин и женщины. По данным ведомства, их состояние было удовлетворительным. Как выяснилось, люди не смогли найти выход из Голубиной пещеры в Красную и пошли обратно, там их перехватили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МЧС назвали причину происшествия в Красной пещереВ Минздраве Крыма рассказали о состоянии спасенных из пещеры спелеологов"Люди из титана": спасенные в Красной пещере туристы поблагодарили МЧС

красная пещера в крыму

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красная пещера в крыму, крым, спелеология, геннадий самохин, туризм в крыму, мнения