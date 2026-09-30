Рейтинг@Mail.ru
Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260930/partiyu-kuryatiny-neponyatnogo-proiskhozhdeniya-obnaruzhili-na-kubani-1159820001.html
Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани
Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани
На Кубань из Кабардино-Балкарии пытались провезти без малого 850 килограммов замороженной курятины непонятного происхождения - без маркировки с датами... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T21:21
2026-09-30T21:39
россельхознадзор
мясо
новости
краснодарский край
безопасность
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1e/1159820185_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_96ba2db576b1e20230a1436ad2d038f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. На Кубань из Кабардино-Балкарии пытались провезти без малого 850 килограммов замороженной курятины непонятного происхождения - без маркировки с датами выработки, сроками годности и условиями хранения. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.Нарушение ветеринарного законодательства при перевозке подконтрольной продукции выявлены в Успенском районе Краснодарского края. Специалисты Россельхознадзора работали совместно с сотрудниками Управления МВД по региону, уточнили в ведомстве.В ходе проверки оказалось, что продукцию везли без маркировки, содержащей сведения о датах выработки, сроках годности и условиях хранения. Отсутствие маркировки сделало невозможным подтверждение происхождения и прослеживаемости продукции, уточнили в пресс-службе.Отправителю груза выдано требование вернуть продукции по месту выхода и ее утилизировать, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхожденияВ Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясоВ Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1e/1159820185_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4ab98ac4d2d3d64f19cd2ee3ab90539e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россельхознадзор, мясо, новости, краснодарский край, безопасность
Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани

На Кубань из Кабардино-Балкарии пытались провезти 850 кг мяса птицы без маркировки

21:21 30.09.2026 (обновлено: 21:39 30.09.2026)
 
© РоссельхознадзорНа Кубань из Кабардино-Балкарии пытались провезти 850 кг мяса птицы без маркировки
На Кубань из Кабардино-Балкарии пытались провезти 850 кг мяса птицы без маркировки
© Россельхознадзор
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. На Кубань из Кабардино-Балкарии пытались провезти без малого 850 килограммов замороженной курятины непонятного происхождения - без маркировки с датами выработки, сроками годности и условиями хранения. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Нарушение ветеринарного законодательства при перевозке подконтрольной продукции выявлены в Успенском районе Краснодарского края. Специалисты Россельхознадзора работали совместно с сотрудниками Управления МВД по региону, уточнили в ведомстве.
"В ходе совместных мероприятий по усилению контроля на посту ДПС на 209-м км автодороги Р-217 "Кавказ" был остановлен автомобиль, перевозивший мясную продукцию. Установлено, что груз массой 849 кг мяса птицы (мороженая домашняя курица, не разделанная на части) без обязательной маркировки следовал из Кабардино-Балкарии для получателей на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении.
В ходе проверки оказалось, что продукцию везли без маркировки, содержащей сведения о датах выработки, сроках годности и условиях хранения. Отсутствие маркировки сделало невозможным подтверждение происхождения и прослеживаемости продукции, уточнили в пресс-службе.
Отправителю груза выдано требование вернуть продукции по месту выхода и ее утилизировать, добавили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения
В Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясо
В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах
 
РоссельхознадзорМясоНовостиКраснодарский крайБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:47Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное
22:23Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
22:18Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку
22:13Правительство Украины заморозило все первоочередные расходы - премьер
21:42Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ
21:32Где купить топливо по 100 рублей за литр в Севастополе в четверг
21:21Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани
21:20Путин поручил рассмотреть создание центра программных технологий
21:12В России появилась вакцина от аллергии на пыльцу березы
20:51Учитель химии из Севастополя стала финалистом телешоу "Классная тема!"
20:24В России разработали новый материал для заживления ран и ожогов
20:14На Солнце снова происходят взрывы – когда ждать магнитную бурю
20:13123 беспилотника ВСУ пытались атаковать Россию в среду
20:02Иду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовой
19:57Москва и Баку укрепляют военное сотрудничество
19:48Что значат слова Туска о растущих опасностях у границ Польши из-за РФ
19:33Россия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в Алешках
19:22На Украине полностью прекратили производство стали
19:16Российские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионов
19:10В Севастополе допоздна будут слышны стрельба и взрывы
Лента новостейМолния