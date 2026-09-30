https://crimea.ria.ru/20260930/partiyu-kuryatiny-neponyatnogo-proiskhozhdeniya-obnaruzhili-na-kubani-1159820001.html

Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани

Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани

На Кубань из Кабардино-Балкарии пытались провезти без малого 850 килограммов замороженной курятины непонятного происхождения - без маркировки с датами... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T21:21

2026-09-30T21:21

2026-09-30T21:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. На Кубань из Кабардино-Балкарии пытались провезти без малого 850 килограммов замороженной курятины непонятного происхождения - без маркировки с датами выработки, сроками годности и условиями хранения. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.Нарушение ветеринарного законодательства при перевозке подконтрольной продукции выявлены в Успенском районе Краснодарского края. Специалисты Россельхознадзора работали совместно с сотрудниками Управления МВД по региону, уточнили в ведомстве.В ходе проверки оказалось, что продукцию везли без маркировки, содержащей сведения о датах выработки, сроках годности и условиях хранения. Отсутствие маркировки сделало невозможным подтверждение происхождения и прослеживаемости продукции, уточнили в пресс-службе.Отправителю груза выдано требование вернуть продукции по месту выхода и ее утилизировать, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхожденияВ Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясоВ Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхознадзор, мясо, новости, краснодарский край, безопасность