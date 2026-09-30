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Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани
Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани
На Кубань из Кабардино-Балкарии пытались провезти без малого 850 килограммов замороженной курятины непонятного происхождения - без маркировки с датами... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T21:21
2026-09-30T21:21
2026-09-30T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. На Кубань из Кабардино-Балкарии пытались провезти без малого 850 килограммов замороженной курятины непонятного происхождения - без маркировки с датами выработки, сроками годности и условиями хранения. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.Нарушение ветеринарного законодательства при перевозке подконтрольной продукции выявлены в Успенском районе Краснодарского края. Специалисты Россельхознадзора работали совместно с сотрудниками Управления МВД по региону, уточнили в ведомстве.В ходе проверки оказалось, что продукцию везли без маркировки, содержащей сведения о датах выработки, сроках годности и условиях хранения. Отсутствие маркировки сделало невозможным подтверждение происхождения и прослеживаемости продукции, уточнили в пресс-службе.Отправителю груза выдано требование вернуть продукции по месту выхода и ее утилизировать, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхожденияВ Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясоВ Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садах
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россельхознадзор, мясо, новости, краснодарский край, безопасность
Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани
На Кубань из Кабардино-Балкарии пытались провезти 850 кг мяса птицы без маркировки
21:21 30.09.2026 (обновлено: 21:39 30.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. На Кубань из Кабардино-Балкарии пытались провезти без малого 850 килограммов замороженной курятины непонятного происхождения - без маркировки с датами выработки, сроками годности и условиями хранения. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Нарушение ветеринарного законодательства при перевозке подконтрольной продукции выявлены в Успенском районе Краснодарского края. Специалисты Россельхознадзора работали совместно с сотрудниками Управления МВД по региону, уточнили в ведомстве.
"В ходе совместных мероприятий по усилению контроля на посту ДПС на 209-м км автодороги Р-217 "Кавказ" был остановлен автомобиль, перевозивший мясную продукцию. Установлено, что груз массой 849 кг мяса птицы (мороженая домашняя курица, не разделанная на части) без обязательной маркировки следовал из Кабардино-Балкарии для получателей на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении.
В ходе проверки оказалось, что продукцию везли без маркировки, содержащей сведения о датах выработки, сроках годности и условиях хранения. Отсутствие маркировки сделало невозможным подтверждение происхождения и прослеживаемости продукции, уточнили в пресс-службе.
Отправителю груза выдано требование вернуть продукции по месту выхода и ее утилизировать, добавили в ведомстве.
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