https://crimea.ria.ru/20260930/ot-kryma-do-russkogo-severa-putin-nazval-glavnyy-prioritet-dlya-gosdumy-1159831838.html

От Крыма до Русского Севера: Путин назвал главный приоритет для Госдумы

От Крыма до Русского Севера: Путин назвал главный приоритет для Госдумы - РИА Новости Крым, 30.09.2026

От Крыма до Русского Севера: Путин назвал главный приоритет для Госдумы

Законодательство России должно быть настроено таким образом, чтобы развивать потенциал всех регионов страны – от Крыма до Русского Севера. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T15:00

2026-09-30T15:00

2026-09-30T15:00

владимир путин (политик)

государственная дума рф

новости

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Законодательство России должно быть настроено таким образом, чтобы развивать потенциал всех регионов страны – от Крыма до Русского Севера. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании Государственной Думы девятого созыва.Он подчеркнул, что потенциал регионов позволит раскрыть российское законодательство, которое должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать талант, инициативу, творческую энергию российского народа.Ранее Путин в рамках пленарного заседания ГД выразил уверенность в том, что удастся на многие поколения вперед обеспечить надежные гарантии безопасности и суверенитета России. Глава государства подчеркнул, что российский народ не сломить и не запугать никому.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созываУ Володина будет 11 заместителейВ Госдуме девятого созыва зарегистрировали пять фракций

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), государственная дума рф, новости, россия, общество