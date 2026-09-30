Освободил Крым: ко дню рождения маршала Василевского

Ко дню рождения маршала Василевского
Будущий полководец мечтал стать агрономом или землемером, окончил духовное училище и семинарию... Но все его планы поменяла Первая мировая война…
На фото: Александр Василевский (в первом ряду второй слева) среди учащихся Костромской духовной семинарии в 1914 году.
Будущий полководец мечтал стать агрономом или землемером, окончил духовное училище и семинарию... Но все его планы поменяла Первая мировая война…
На фото: Александр Василевский (в первом ряду второй слева) среди учащихся Костромской духовной семинарии в 1914 году.
О таланте Василевского и военных подвигах на полях мировой войны говорят награды царской России – ордена святой Анны и Святого Станислава, а также знак отличия Военного ордена. К 1917 году солдаты 409-го полка избрали Василевского командиром, но поддержка командованием Украинской Центральной Рады, заставила его отказаться и временно заняться земледелием.
На фото: Александр Василевский, 1928 год.
О таланте Василевского и военных подвигах на полях мировой войны говорят награды царской России – ордена святой Анны и Святого Станислава, а также знак отличия Военного ордена. К 1917 году солдаты 409-го полка избрали Василевского командиром, но поддержка командованием Украинской Центральной Рады, заставила его отказаться и временно заняться земледелием.
На фото: Александр Василевский, 1928 год.
В автобиографии Василевский в 1938 году писал, что "связь с родителями личная и письменная утрачена с 1924 года"... Его отец – священник, и этот факт мог отразиться на судьбе красного командира. Восстановил связь с родителями уже во время Великой Отечественной по предложению... Сталина. Однажды Верховный главнокомандующий вызвал Василевского и сказал ему: "А почему бы Вам не съездить к Вашему отцу. Вы так давно не виделись с ним". После этого отношения с родителями были налажены.
На фото: Александр Василевский с отцом.
В автобиографии Василевский в 1938 году писал, что "связь с родителями личная и письменная утрачена с 1924 года"... Его отец – священник, и этот факт мог отразиться на судьбе красного командира. Восстановил связь с родителями уже во время Великой Отечественной по предложению... Сталина. Однажды Верховный главнокомандующий вызвал Василевского и сказал ему: "А почему бы Вам не съездить к Вашему отцу. Вы так давно не виделись с ним". После этого отношения с родителями были налажены.
На фото: Александр Василевский с отцом.
К началу Великой Отечественной войны Василевский генерал-майор и сотрудник Генштаба, а затем и вовсе сменил Бориса Шапошникова во главе Генштаба. Василевский автор стратегии Крымской наступательной операции и лично курировал ее осуществление.
На фото: маршал Александр Василевский (на переднем плане) и командующий 51-й армией Яков Крейзер наблюдают за ходом боя. Крымская наступательная операция, апрель 1944 года.
К началу Великой Отечественной войны Василевский генерал-майор и сотрудник Генштаба, а затем и вовсе сменил Бориса Шапошникова во главе Генштаба. Василевский автор стратегии Крымской наступательной операции и лично курировал ее осуществление.
На фото: маршал Александр Василевский (на переднем плане) и командующий 51-й армией Яков Крейзер наблюдают за ходом боя. Крымская наступательная операция, апрель 1944 года.
После взятия Севастополя Василевский принял решение как можно скорее осмотреть освобожденный город, в результате его машина попала на мину. Для него инцидент обошелся ушибом головы и иссеченным осколками ветрового стекла лицом.
Фото: маршал Василевский (слева) и командующий 4-м Украинским фронтом Федор Толбухин (справа) на командном пункте перед штурмом Севастополя.
После взятия Севастополя Василевский принял решение как можно скорее осмотреть освобожденный город, в результате его машина попала на мину. Для него инцидент обошелся ушибом головы и иссеченным осколками ветрового стекла лицом.
Фото: маршал Василевский (слева) и командующий 4-м Украинским фронтом Федор Толбухин (справа) на командном пункте перед штурмом Севастополя.
На счету Василевского в качестве представителя Ставки успешная координация действий Красной армии под Сталинградом и на Курской дуге, освобождение Донбасса, Крыма, Правобережной Украины, Белоруссии и Прибалтики. Уже в должности командующего фронтом Василевский руководил штурмом Кёнигсберга – операцией, ставшей хрестоматийной.
На фото: Маршал Советского Союза Александр Василевский (второй слева) допрашивает пленных немецких командиров.
На счету Василевского в качестве представителя Ставки успешная координация действий Красной армии под Сталинградом и на Курской дуге, освобождение Донбасса, Крыма, Правобережной Украины, Белоруссии и Прибалтики. Уже в должности командующего фронтом Василевский руководил штурмом Кёнигсберга – операцией, ставшей хрестоматийной.
На фото: Маршал Советского Союза Александр Василевский (второй слева) допрашивает пленных немецких командиров.
9 мая для Василевского война не закончилась. Сталин рассчитывал на талан маршала в разгроме Японии на Дальнем Востоке. И не прогадал – Советский Союз ждал успех в разгроме Квантунской армии и эффектная точка в окончании Второй мировой войны.
На фото: маршал Александр Василевский беседует с подчиненными в Порт-Артуре.
9 мая для Василевского война не закончилась. Сталин рассчитывал на талан маршала в разгроме Японии на Дальнем Востоке. И не прогадал – Советский Союз ждал успех в разгроме Квантунской армии и эффектная точка в окончании Второй мировой войны.
На фото: маршал Александр Василевский беседует с подчиненными в Порт-Артуре.
Глубокое знание природы боя, умение мыслить стратегически, анализировать и обобщать ситуацию, предвидеть ход и развитие военных действий – все эти качества Василевского были востребованы руководством страны в годы войны. После Победы он вернулся в должность начальника Генштаба, а с 1949 и до самой смерти Сталина – глава оборонного ведомства.
На фото: Иосиф Сталин и маршалы Константин Рокоссовский и Александр Василевский (слева направо) на трибуне Мавзолея.
Глубокое знание природы боя, умение мыслить стратегически, анализировать и обобщать ситуацию, предвидеть ход и развитие военных действий – все эти качества Василевского были востребованы руководством страны в годы войны. После Победы он вернулся в должность начальника Генштаба, а с 1949 и до самой смерти Сталина – глава оборонного ведомства.
На фото: Иосиф Сталин и маршалы Константин Рокоссовский и Александр Василевский (слева направо) на трибуне Мавзолея.
По воспоминаниям сына маршала, в 1956 году Хрущев хотел, чтобы на ХХ съезде КПСС Василевский выступил против Сталина, что якобы Верховный Главнокомандующий не умел пользоваться оперативными картами, а руководил военными операциями по глобусу. Маршал лжесвидетельствовать отказался. После этого ему пришлось покинуть пост замминистра обороны. Умер Александр Василевский в 1977 году, ему было 82 года...
На фото: маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский в рабочем кабинете.
По воспоминаниям сына маршала, в 1956 году Хрущев хотел, чтобы на ХХ съезде КПСС Василевский выступил против Сталина, что якобы Верховный Главнокомандующий не умел пользоваться оперативными картами, а руководил военными операциями по глобусу. Маршал лжесвидетельствовать отказался. После этого ему пришлось покинуть пост замминистра обороны. Умер Александр Василевский в 1977 году, ему было 82 года...
На фото: маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский в рабочем кабинете.
Василевский один из крупнейших полководцев Второй мировой войны, известен он также тем, что является единственным военачальником Великой Отечественной, формально не потерпевшим ни одного поражения.
Василевский один из крупнейших полководцев Второй мировой войны, известен он также тем, что является единственным военачальником Великой Отечественной, формально не потерпевшим ни одного поражения.