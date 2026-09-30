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Освободил Крым: ко дню рождения маршала Василевского - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Освободил Крым: ко дню рождения маршала Василевского
Освободил Крым: ко дню рождения маршала Василевского - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Освободил Крым: ко дню рождения маршала Василевского
Имя Александра Василевского неразрывно связано с Великой Победой, как имя Жукова, Рокоссовского или Конева. Он один из трех военачальников (наряду с Георгием... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T07:17
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Имя Александра Василевского неразрывно связано с Великой Победой, как имя Жукова, Рокоссовского или Конева. Он один из трех военачальников (наряду с Георгием Жуковым и Иосифом Сталиным) дважды награжденный высшим военным орденом СССР "Победа". Василевского военные теоретики считают гением тактики и стратегии войны. Ему было суждено родиться в семье священника, учиться в духовном училище, а все знания и талант воплотить во главе "мозга" Красной армии – Генштаба РККА и Министерства обороны СССР. В его активе самые яркие наступательные операции, навсегда вошедшие в историю…30 сентября дважды Герою Советского Союза, маршалу Советского Союза Александру Василевскому исполнился бы 131 год. Главные вехи жизни военачальника и его крымская история – в фотоленте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
история, фото, крым, крым в великой отечественной войне, память
Освободил Крым: ко дню рождения маршала Василевского

Ко дню рождения маршала Василевского

07:17 30.09.2026
 
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Имя Александра Василевского неразрывно связано с Великой Победой, как имя Жукова, Рокоссовского или Конева. Он один из трех военачальников (наряду с Георгием Жуковым и Иосифом Сталиным) дважды награжденный высшим военным орденом СССР "Победа". Василевского военные теоретики считают гением тактики и стратегии войны. Ему было суждено родиться в семье священника, учиться в духовном училище, а все знания и талант воплотить во главе "мозга" Красной армии – Генштаба РККА и Министерства обороны СССР. В его активе самые яркие наступательные операции, навсегда вошедшие в историю…
30 сентября дважды Герою Советского Союза, маршалу Советского Союза Александру Василевскому исполнился бы 131 год. Главные вехи жизни военачальника и его крымская история – в фотоленте РИА Новости Крым.
© Фото: ru.wikipedia.org

Будущий полководец мечтал стать агрономом или землемером, окончил духовное училище и семинарию... Но все его планы поменяла Первая мировая война…
На фото: Александр Василевский (в первом ряду второй слева) среди учащихся Костромской духовной семинарии в 1914 году.

Александр Василевский (в первом ряду второй слева) среди учащихся Костромской духовной семинарии в 1914 году
1 из 10

Будущий полководец мечтал стать агрономом или землемером, окончил духовное училище и семинарию... Но все его планы поменяла Первая мировая война…
На фото: Александр Василевский (в первом ряду второй слева) среди учащихся Костромской духовной семинарии в 1914 году.

© Фото: ru.wikipedia.org
© Фото: wwii.space / Перейти в фотобанк

О таланте Василевского и военных подвигах на полях мировой войны говорят награды царской России – ордена святой Анны и Святого Станислава, а также знак отличия Военного ордена. К 1917 году солдаты 409-го полка избрали Василевского командиром, но поддержка командованием Украинской Центральной Рады, заставила его отказаться и временно заняться земледелием.
На фото: Александр Василевский, 1928 год.

Александр Василевский. 1928 г.
2 из 10

О таланте Василевского и военных подвигах на полях мировой войны говорят награды царской России – ордена святой Анны и Святого Станислава, а также знак отличия Военного ордена. К 1917 году солдаты 409-го полка избрали Василевского командиром, но поддержка командованием Украинской Центральной Рады, заставила его отказаться и временно заняться земледелием.
На фото: Александр Василевский, 1928 год.

© Фото: wwii.space
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© Фото из соцсетей

В автобиографии Василевский в 1938 году писал, что "связь с родителями личная и письменная утрачена с 1924 года"... Его отец – священник, и этот факт мог отразиться на судьбе красного командира. Восстановил связь с родителями уже во время Великой Отечественной по предложению... Сталина. Однажды Верховный главнокомандующий вызвал Василевского и сказал ему: "А почему бы Вам не съездить к Вашему отцу. Вы так давно не виделись с ним". После этого отношения с родителями были налажены.
На фото: Александр Василевский с отцом.

Маршал Василевский с отцом
3 из 10

В автобиографии Василевский в 1938 году писал, что "связь с родителями личная и письменная утрачена с 1924 года"... Его отец – священник, и этот факт мог отразиться на судьбе красного командира. Восстановил связь с родителями уже во время Великой Отечественной по предложению... Сталина. Однажды Верховный главнокомандующий вызвал Василевского и сказал ему: "А почему бы Вам не съездить к Вашему отцу. Вы так давно не виделись с ним". После этого отношения с родителями были налажены.
На фото: Александр Василевский с отцом.

© Фото из соцсетей
© Фото: history.wikireading.ru / Перейти в фотобанк

К началу Великой Отечественной войны Василевский генерал-майор и сотрудник Генштаба, а затем и вовсе сменил Бориса Шапошникова во главе Генштаба. Василевский автор стратегии Крымской наступательной операции и лично курировал ее осуществление.
На фото: маршал Александр Василевский (на переднем плане) и командующий 51-й армией Яков Крейзер наблюдают за ходом боя. Крымская наступательная операция, апрель 1944 года.

Маршал Александр Василевский и командующий 51-й армией Яков Крейзер наблюдают за ходом боя. Крымская наступательная операция, апрель 1944 года
4 из 10

К началу Великой Отечественной войны Василевский генерал-майор и сотрудник Генштаба, а затем и вовсе сменил Бориса Шапошникова во главе Генштаба. Василевский автор стратегии Крымской наступательной операции и лично курировал ее осуществление.
На фото: маршал Александр Василевский (на переднем плане) и командующий 51-й армией Яков Крейзер наблюдают за ходом боя. Крымская наступательная операция, апрель 1944 года.

© Фото: history.wikireading.ru
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© Фото: сайт Победа. 1941–1945 / Перейти в фотобанк

После взятия Севастополя Василевский принял решение как можно скорее осмотреть освобожденный город, в результате его машина попала на мину. Для него инцидент обошелся ушибом головы и иссеченным осколками ветрового стекла лицом.
Фото: маршал Василевский (слева) и командующий 4-м Украинским фронтом Федор Толбухин (справа) на командном пункте перед штурмом Севастополя.

Александр Василевский (слева) и командующий 4-м Украинским фронтом Федор Толбухин (справа) на командном пункте перед штурмом Севастополя
5 из 10

После взятия Севастополя Василевский принял решение как можно скорее осмотреть освобожденный город, в результате его машина попала на мину. Для него инцидент обошелся ушибом головы и иссеченным осколками ветрового стекла лицом.
Фото: маршал Василевский (слева) и командующий 4-м Украинским фронтом Федор Толбухин (справа) на командном пункте перед штурмом Севастополя.

© Фото: сайт Победа. 1941–1945
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© Фото: сайт Победа. 1941–1945 / Перейти в фотобанк

На счету Василевского в качестве представителя Ставки успешная координация действий Красной армии под Сталинградом и на Курской дуге, освобождение Донбасса, Крыма, Правобережной Украины, Белоруссии и Прибалтики. Уже в должности командующего фронтом Василевский руководил штурмом Кёнигсберга – операцией, ставшей хрестоматийной.
На фото: Маршал Советского Союза Александр Василевский (второй слева) допрашивает пленных немецких командиров.

Маршал Советского Союза Александр Василевский (второй слева) допрашивает пленных немецких командиров
6 из 10

На счету Василевского в качестве представителя Ставки успешная координация действий Красной армии под Сталинградом и на Курской дуге, освобождение Донбасса, Крыма, Правобережной Украины, Белоруссии и Прибалтики. Уже в должности командующего фронтом Василевский руководил штурмом Кёнигсберга – операцией, ставшей хрестоматийной.
На фото: Маршал Советского Союза Александр Василевский (второй слева) допрашивает пленных немецких командиров.

© Фото: сайт Победа. 1941–1945
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© РИА Новости . Яков Рюмкин / Перейти в фотобанк

9 мая для Василевского война не закончилась. Сталин рассчитывал на талан маршала в разгроме Японии на Дальнем Востоке. И не прогадал – Советский Союз ждал успех в разгроме Квантунской армии и эффектная точка в окончании Второй мировой войны.
На фото: маршал Александр Василевский беседует с подчиненными в Порт-Артуре.

Маршал Александр Василевский беседует с подчиненными в Порт-Артуре
7 из 10

9 мая для Василевского война не закончилась. Сталин рассчитывал на талан маршала в разгроме Японии на Дальнем Востоке. И не прогадал – Советский Союз ждал успех в разгроме Квантунской армии и эффектная точка в окончании Второй мировой войны.
На фото: маршал Александр Василевский беседует с подчиненными в Порт-Артуре.

© РИА Новости . Яков Рюмкин
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Глубокое знание природы боя, умение мыслить стратегически, анализировать и обобщать ситуацию, предвидеть ход и развитие военных действий – все эти качества Василевского были востребованы руководством страны в годы войны. После Победы он вернулся в должность начальника Генштаба, а с 1949 и до самой смерти Сталина – глава оборонного ведомства.
На фото: Иосиф Сталин и маршалы Константин Рокоссовский и Александр Василевский (слева направо) на трибуне Мавзолея.

Иосиф Виссарионович Сталин и маршалы Константин Константинович Рокоссовский и Александр Михайлович Василевский (слева направо) на трибуне Мавзолея.
8 из 10

Глубокое знание природы боя, умение мыслить стратегически, анализировать и обобщать ситуацию, предвидеть ход и развитие военных действий – все эти качества Василевского были востребованы руководством страны в годы войны. После Победы он вернулся в должность начальника Генштаба, а с 1949 и до самой смерти Сталина – глава оборонного ведомства.
На фото: Иосиф Сталин и маршалы Константин Рокоссовский и Александр Василевский (слева направо) на трибуне Мавзолея.

© РИА Новости . РИА Новости
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© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк

По воспоминаниям сына маршала, в 1956 году Хрущев хотел, чтобы на ХХ съезде КПСС Василевский выступил против Сталина, что якобы Верховный Главнокомандующий не умел пользоваться оперативными картами, а руководил военными операциями по глобусу. Маршал лжесвидетельствовать отказался. После этого ему пришлось покинуть пост замминистра обороны. Умер Александр Василевский в 1977 году, ему было 82 года...
На фото: маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский в рабочем кабинете.

Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский в рабочем кабинете.
9 из 10

По воспоминаниям сына маршала, в 1956 году Хрущев хотел, чтобы на ХХ съезде КПСС Василевский выступил против Сталина, что якобы Верховный Главнокомандующий не умел пользоваться оперативными картами, а руководил военными операциями по глобусу. Маршал лжесвидетельствовать отказался. После этого ему пришлось покинуть пост замминистра обороны. Умер Александр Василевский в 1977 году, ему было 82 года...
На фото: маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский в рабочем кабинете.

© РИА Новости . РИА Новости
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© РИА Новости . Григорий Вайль / Перейти в фотобанк

Василевский один из крупнейших полководцев Второй мировой войны, известен он также тем, что является единственным военачальником Великой Отечественной, формально не потерпевшим ни одного поражения.

Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский. Архивное фото
10 из 10

Василевский один из крупнейших полководцев Второй мировой войны, известен он также тем, что является единственным военачальником Великой Отечественной, формально не потерпевшим ни одного поражения.

© РИА Новости . Григорий Вайль
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