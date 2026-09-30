Освободил Крым: ко дню рождения маршала Василевского

© Фото из соцсетей

В автобиографии Василевский в 1938 году писал, что "связь с родителями личная и письменная утрачена с 1924 года"... Его отец – священник, и этот факт мог отразиться на судьбе красного командира. Восстановил связь с родителями уже во время Великой Отечественной по предложению... Сталина. Однажды Верховный главнокомандующий вызвал Василевского и сказал ему: "А почему бы Вам не съездить к Вашему отцу. Вы так давно не виделись с ним". После этого отношения с родителями были налажены.

На фото: Александр Василевский с отцом.