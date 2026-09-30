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О чем говорит стремление Киева "держать на плаву" вопрос Крыма - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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О чем говорит стремление Киева "держать на плаву" вопрос Крыма
О чем говорит стремление Киева "держать на плаву" вопрос Крыма - РИА Новости Крым, 30.09.2026
О чем говорит стремление Киева "держать на плаву" вопрос Крыма
Попытки киевского режима "поддерживать на плаву" вопрос Крыма через так называемую "Крымскую платформу" говорят об отсутствии стремления властей Украины к миру... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T17:18
2026-09-30T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Попытки киевского режима "поддерживать на плаву" вопрос Крыма через так называемую "Крымскую платформу" говорят об отсутствии стремления властей Украины к миру и нацеленности на конфронтацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя состоявшийся на прошлой неделе шестой саммит "Крымской платформы".Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита заявил, что без "возвращения" Крыма Украине "полный возврат к нормальной жизни невозможен". Профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что такие заявления главы киевского режима являются проявлением паники и отчаяния на фоне патовой для Украины ситуации вследствие регулярных массированных ударов Вооруженных сил РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нацистам страшно": в Крыму ответили на слова Зеленского Юридическая война Запада против России началась с Крыма – ЛавровЗапад смирился с российским статусом Крыма – мнение
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украина, коллективный запад, крым, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, внешняя политика, новости
О чем говорит стремление Киева "держать на плаву" вопрос Крыма

Продвижение "Крымской платформы" говорит об отказе Украины и Запада от мира – МИД

17:18 30.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму.
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму. - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Попытки киевского режима "поддерживать на плаву" вопрос Крыма через так называемую "Крымскую платформу" говорят об отсутствии стремления властей Украины к миру и нацеленности на конфронтацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя состоявшийся на прошлой неделе шестой саммит "Крымской платформы".
"Попытки Киева и его западных спонсоров искусственно поддерживать на плаву вопрос Крыма говорят не только о нежелании признать сложившиеся реалии... но и демонстрируют отсутствие стремления к миру и четкую нацеленность, сфокусированность на конфронтации", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита заявил, что без "возвращения" Крыма Украине "полный возврат к нормальной жизни невозможен".
Профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что такие заявления главы киевского режима являются проявлением паники и отчаяния на фоне патовой для Украины ситуации вследствие регулярных массированных ударов Вооруженных сил РФ.
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УкраинаКоллективный ЗападКрымПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваВнешняя политикаНовости
 
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