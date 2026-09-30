https://crimea.ria.ru/20260930/novosti-svo-kiev-neset-strashnye-chelovecheskie-poteri-1159827372.html

Новости СВО: Киев несет страшные человеческие потери

Новости СВО: Киев несет страшные человеческие потери - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Новости СВО: Киев несет страшные человеческие потери

Российские военные уничтожили еще 1505 боевиков ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации. Об этом сказано в сводке Министерства обороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T13:04

2026-09-30T13:04

2026-09-30T13:04

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/18/1157934735_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f38714da97937b15f6d4d87c86fcb52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 1505 боевиков ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации. Об этом сказано в сводке Министерства обороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 340 боевиков, три боевые бронированные машины и 25 автомобилей.Бойцы подразделений "Запада" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ – более 200 военных, американская боевая бронированная машина HMMWV, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав"."Южная" группа войск заняла более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 195 солдат, канадскую боевую бронированную машину Senator, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, потери украинских вооруженных формирований составили более 455 человек, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировали свыше 280 украинских неонацистов и четыре автомобиля.Группировка войск "Днепр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены до 35 боевиков ВСУ и семь автомобилей.Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 768 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 248 344 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 079 танков и других боевых бронированных машин, 1 783 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 594 орудия полевой артиллерии и минометов, 73 244 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пунктаМощные удары по Киеву и Одессе: разбиты парк хранения энергии и подстанцииЗа ночь силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над территорией России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"