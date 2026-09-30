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Новости СВО: Киев несет страшные человеческие потери - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Новости СВО: Киев несет страшные человеческие потери
Новости СВО: Киев несет страшные человеческие потери - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Новости СВО: Киев несет страшные человеческие потери
Российские военные уничтожили еще 1505 боевиков ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации. Об этом сказано в сводке Министерства обороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T13:04
2026-09-30T13:04
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 1505 боевиков ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации. Об этом сказано в сводке Министерства обороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 340 боевиков, три боевые бронированные машины и 25 автомобилей.Бойцы подразделений "Запада" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ – более 200 военных, американская боевая бронированная машина HMMWV, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав"."Южная" группа войск заняла более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 195 солдат, канадскую боевую бронированную машину Senator, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, потери украинских вооруженных формирований составили более 455 человек, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировали свыше 280 украинских неонацистов и четыре автомобиля.Группировка войск "Днепр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены до 35 боевиков ВСУ и семь автомобилей.Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 768 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 248 344 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 079 танков и других боевых бронированных машин, 1 783 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 594 орудия полевой артиллерии и минометов, 73 244 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пунктаМощные удары по Киеву и Одессе: разбиты парк хранения энергии и подстанцииЗа ночь силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над территорией России
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Новости СВО: Киев несет страшные человеческие потери

Киев потерял еще 1505 боевиков за сутки в зоне СВО

13:04 30.09.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 1505 боевиков ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации. Об этом сказано в сводке Министерства обороны РФ в среду.
Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 340 боевиков, три боевые бронированные машины и 25 автомобилей.
Бойцы подразделений "Запада" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ – более 200 военных, американская боевая бронированная машина HMMWV, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".
"Южная" группа войск заняла более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 195 солдат, канадскую боевую бронированную машину Senator, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, потери украинских вооруженных формирований составили более 455 человек, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировали свыше 280 украинских неонацистов и четыре автомобиля.
Группировка войск "Днепр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены до 35 боевиков ВСУ и семь автомобилей.
Также российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, места хранения беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 768 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 248 344 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 079 танков и других боевых бронированных машин, 1 783 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 594 орудия полевой артиллерии и минометов, 73 244 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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