https://crimea.ria.ru/20260930/novosti-kryma---glavnoe-na-utro-30-sentyabrya-1159814025.html

Новости Крыма - главное на утро 30 сентября

Новости Крыма - главное на утро 30 сентября - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Новости Крыма - главное на утро 30 сентября

В Крыму спасатели нашли пропавших в Красной пещере туристов. Ночью на территории республики действовала беспилотная опасность, при этом Крымский мост работал... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T07:33

2026-09-30T07:33

2026-09-30T07:33

новости крыма

крым

красная пещера в крыму

происшествия

новости севастополя

гу мчс рф по республике крым

мчс крыма

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/05/05/1146195168_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_654209535853e5be8db88365c3a090ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму спасатели нашли пропавших в Красной пещере туристов. Ночью на территории республики действовала беспилотная опасность, при этом Крымский мост работал штатно. В Севастополе ночью воздушную тревогу не объявляли.Поиски пропавших в Красной пещере под Симферополем туристов накануне поздно вечером увенчались успехом, спасатели нашли четверых человек и вывели их на поверхность. Состояние троих мужчин и женщины удовлетворительное. Как рассказали спасатели, заблудившиеся любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно. Там их и обнаружили.Ночью на территории Крыма действовала беспилотная опасность. "Беспилотная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям западных районов! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", - сообщили в ГУ МЧС по республике.Также режим опасности действовал в северных и центральных районах Крыма. Отбой дали утром в среду.В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушные тревоги не объявляли. Морской пассажирский транспорт утром в среду ходит по расписанию.Крымский мост также работает в штатном режиме – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом был свободен, движение по мосту не перекрывали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

красная пещера в крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, красная пещера в крыму, происшествия, новости севастополя, гу мчс рф по республике крым, мчс крыма, безопасность республики крым и севастополя