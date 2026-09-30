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Новости Крыма - главное на утро 30 сентября - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Новости Крыма - главное на утро 30 сентября
Новости Крыма - главное на утро 30 сентября - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Новости Крыма - главное на утро 30 сентября
В Крыму спасатели нашли пропавших в Красной пещере туристов. Ночью на территории республики действовала беспилотная опасность, при этом Крымский мост работал... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T07:33
2026-09-30T07:33
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крым
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму спасатели нашли пропавших в Красной пещере туристов. Ночью на территории республики действовала беспилотная опасность, при этом Крымский мост работал штатно. В Севастополе ночью воздушную тревогу не объявляли.Поиски пропавших в Красной пещере под Симферополем туристов накануне поздно вечером увенчались успехом, спасатели нашли четверых человек и вывели их на поверхность. Состояние троих мужчин и женщины удовлетворительное. Как рассказали спасатели, заблудившиеся любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно. Там их и обнаружили.Ночью на территории Крыма действовала беспилотная опасность. "Беспилотная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям западных районов! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", - сообщили в ГУ МЧС по республике.Также режим опасности действовал в северных и центральных районах Крыма. Отбой дали утром в среду.В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушные тревоги не объявляли. Морской пассажирский транспорт утром в среду ходит по расписанию.Крымский мост также работает в штатном режиме – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом был свободен, движение по мосту не перекрывали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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красная пещера в крыму
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости Крыма - главное на утро 30 сентября

Новости Крыма и Севастополя на утро 30 сентября

07:33 30.09.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаповедники Крыма
Заповедники Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму спасатели нашли пропавших в Красной пещере туристов. Ночью на территории республики действовала беспилотная опасность, при этом Крымский мост работал штатно. В Севастополе ночью воздушную тревогу не объявляли.
Поиски пропавших в Красной пещере под Симферополем туристов накануне поздно вечером увенчались успехом, спасатели нашли четверых человек и вывели их на поверхность. Состояние троих мужчин и женщины удовлетворительное. Как рассказали спасатели, заблудившиеся любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно. Там их и обнаружили.
Ночью на территории Крыма действовала беспилотная опасность.
"Беспилотная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям западных районов! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", - сообщили в ГУ МЧС по республике.
Также режим опасности действовал в северных и центральных районах Крыма. Отбой дали утром в среду.
В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушные тревоги не объявляли. Морской пассажирский транспорт утром в среду ходит по расписанию.
Крымский мост также работает в штатном режиме – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом был свободен, движение по мосту не перекрывали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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