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Новая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектов - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Новая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектов
Новая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектов - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Новая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектов
В новых регионах России с момента их освобождения завершены работы на более чем 25 тысячах объектов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T10:45
2026-09-30T10:45
новые регионы россии
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В новых регионах России с момента их освобождения завершены работы на более чем 25 тысячах объектов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.Хуснуллин подчеркнул, несмотря на оперативную обстановку в регионах, стройкомплекс России активно продолжает работы. Донбасс и Новороссия реализуют почти 300 мероприятий своих программ социально-экономического развития, восстанавливают промышленные предприятия и сельскохозяйственные территории, привлекают инвестиции.Он отметил, все эти меры в конечном счете повлияют на повышение качества жизни местных жителей.Ранее сообщалось, что в Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленного потенциала, уже перезапущено и создано 275 промышленных предприятий.Четыре года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свободный выбор миллионов людей: Крым поздравил новые регионы с Днем воссоединения с РФМатвиенко поздравила жителей новых регионов с Днем воссоединения с РФНе только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации
новые регионы россии
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новые регионы россии, россия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, марат хуснуллин
Новая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектов

Хуснуллин: за 4 года в новых регионах России восстановили 25 тысяч объектов

10:45 30.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГенический городской Парк Культуры и Отдыха им. Т.Г.Шевченко
Генический городской Парк Культуры и Отдыха им. Т.Г.Шевченко - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В новых регионах России с момента их освобождения завершены работы на более чем 25 тысячах объектов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.
"Это и социальная инфраструктура, и жилье, и дороги, свыше 8 тысяч километров которых приведено в нормативное состояние, и 2 тысячи километров обновленных инженерных сетей", – перечислил он.
Хуснуллин подчеркнул, несмотря на оперативную обстановку в регионах, стройкомплекс России активно продолжает работы. Донбасс и Новороссия реализуют почти 300 мероприятий своих программ социально-экономического развития, восстанавливают промышленные предприятия и сельскохозяйственные территории, привлекают инвестиции.
"(Новые регионы - ред.) включены во все нацпроекты, все активнее начинают применять те механизмы и инструменты, которые успешно используются в других регионах, как, например, проекты комплексного развития территорий, программы переселения из аварийного жилья", – написал зампредседателя правительства РФ.
Он отметил, все эти меры в конечном счете повлияют на повышение качества жизни местных жителей.
Ранее сообщалось, что в Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленного потенциала, уже перезапущено и создано 275 промышленных предприятий.
Четыре года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
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Новые регионы РоссииРоссияДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская областьМарат Хуснуллин
 
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