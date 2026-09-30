https://crimea.ria.ru/20260930/novaya-zhizn-v-novykh-regionakh-za-chetyre-goda-vosstanovili-25-tysyach-obektov-1159821682.html

Новая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектов

Новая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектов - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Новая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектов

В новых регионах России с момента их освобождения завершены работы на более чем 25 тысячах объектов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T10:45

2026-09-30T10:45

2026-09-30T10:45

новые регионы россии

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В новых регионах России с момента их освобождения завершены работы на более чем 25 тысячах объектов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.Хуснуллин подчеркнул, несмотря на оперативную обстановку в регионах, стройкомплекс России активно продолжает работы. Донбасс и Новороссия реализуют почти 300 мероприятий своих программ социально-экономического развития, восстанавливают промышленные предприятия и сельскохозяйственные территории, привлекают инвестиции.Он отметил, все эти меры в конечном счете повлияют на повышение качества жизни местных жителей.Ранее сообщалось, что в Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленного потенциала, уже перезапущено и создано 275 промышленных предприятий.Четыре года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свободный выбор миллионов людей: Крым поздравил новые регионы с Днем воссоединения с РФМатвиенко поздравила жителей новых регионов с Днем воссоединения с РФНе только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации

новые регионы россии

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, россия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, марат хуснуллин