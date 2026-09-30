Новая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектов
Хуснуллин: за 4 года в новых регионах России восстановили 25 тысяч объектов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГенический городской Парк Культуры и Отдыха им. Т.Г.Шевченко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В новых регионах России с момента их освобождения завершены работы на более чем 25 тысячах объектов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.
"Это и социальная инфраструктура, и жилье, и дороги, свыше 8 тысяч километров которых приведено в нормативное состояние, и 2 тысячи километров обновленных инженерных сетей", – перечислил он.
Хуснуллин подчеркнул, несмотря на оперативную обстановку в регионах, стройкомплекс России активно продолжает работы. Донбасс и Новороссия реализуют почти 300 мероприятий своих программ социально-экономического развития, восстанавливают промышленные предприятия и сельскохозяйственные территории, привлекают инвестиции.
"(Новые регионы - ред.) включены во все нацпроекты, все активнее начинают применять те механизмы и инструменты, которые успешно используются в других регионах, как, например, проекты комплексного развития территорий, программы переселения из аварийного жилья", – написал зампредседателя правительства РФ.
Он отметил, все эти меры в конечном счете повлияют на повышение качества жизни местных жителей.
Ранее сообщалось, что в Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленного потенциала, уже перезапущено и создано 275 промышленных предприятий.
Четыре года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
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