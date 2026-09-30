https://crimea.ria.ru/20260930/nazvany-glavnye-prichiny-neschastnykh-sluchaev-v-pescherakh-1159837751.html

Названы главные причины несчастных случаев в пещерах

Названы главные причины несчастных случаев в пещерах - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Названы главные причины несчастных случаев в пещерах

Большинство несчастных случаев, которые происходят во время спусков спелеотуристов в пещеры, в том числе в Крыму, связаны с человеческим фактором, а не с... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T18:01

2026-09-30T18:01

2026-09-30T18:01

крым

новости крыма

красная пещера в крыму

происшествия

геннадий самохин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Большинство несчастных случаев, которые происходят во время спусков спелеотуристов в пещеры, в том числе в Крыму, связаны с человеческим фактором, а не с природным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал спелеолог, заслуженный географ России, председатель отделения РГО в РК Геннадий Самохин.По словам Самохина, в Крыму более 2 000 пещер, но большинство из них неглубокие, от 5 до 15 метров глубиной, и могут быть интересны только с точки зрения науки.Что же касается тех пещер, что могут привлекать с точки зрения спортивного и исследовательского интереса, как, например, Красная и Голубиная, на траверсе между которыми накануне спасали четверых спелеотуристов, то таких на полуострове несколько сотен, добавил он.Так, например, нередко причиной ЧП становится небрежное отношение к своему снаряжению, отметил он.Причиной большого количества проблем становятся и так называемые шалости на привалах, добавил он.Нередкой причиной беды в пещерах становится банальная неподготовленность спелеологов-любителей, сказал Самохин.Также причиной грустных историй, которые случались и в вертикальных, и в горизонтальных пещерах Крыма, является экономия средств там, где это рискованно для здоровья и даже жизни, добавил спелеолог."В пещере очень важно хорошее освещение. Сейчас большой спектр фонарей, и если у тебя хороший свет – ты все видишь и можешь адекватно реагировать, смотреть и что у тебя под ногами, и что рядом, и на веревку, и на какие-то камнепадные участки. Но многие не обращают на это внимание и берут свет, чтобы видеть только перед глазами – экономят. С одной стороны, хорошо, что экономишь, но с другой, без хорошего света ты не обращаешь внимание на возникающие проблемы", – прокомментировал Самохин.Еще одним очень важным фактором, который нередко игнорируют неспециалисты, отправляясь в путешествие по пещерам, является погода. Некоторые явления, конечно, нельзя предсказать с точностью, но иметь приблизительное понимание, чего можно ждать и какие существуют риски, обязательно нужно, подчеркнул эксперт."Была известная история в Таиланде, когда школьники пошли с учителем в пещеру, поднялся паводок, и их закрыло водой. Такие истории и у нас тоже бывают. И я попадал в паводок, мы там жили, стояли больше суток, ждали, пока вода спустится, хотя могла и подняться более высоко. Но очень важно знать, что происходит из-за погоды. Когда возникает много воды в пещере, то намного сложнее двигаться, так как ты намокаешь, и возникает переохлаждение", – рассказал Самохин.По его словам, на сегодняшний день в Крыму во многих пещерах установлены станции с сетью датчиков температуры и влажности для мониторинга.Ранее Самохин назвал причину, по которой заблудились спелеотуристы на траверсе между Голубиной и Красной пещерой в Крыму, под Симферополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

красная пещера в крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, красная пещера в крыму, происшествия, геннадий самохин