Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260930/nad-krymom-rabotaet-pvo---obyavlena-bespilotnaya-opasnost-1159843744.html
Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявлена беспилотная опасность - над центром и севером региона силы ПВО отражают воздушную атаку. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T22:23
2026-09-30T22:35
атаки всу на крым
крым
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/12/1157755959_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a984442961ef36809e86693c7c67ac8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность - над центром и севером региона силы ПВО отражают воздушную атаку. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по республике.В МЧС призывают людей как можно скорее уйти с открытой местности, укрыться в зданиях, подземном переходе или на парковке. В период работы ПВО нельзя пользоваться лифтом и подходить к окнам."Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - призвали спасатели.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/12/1157755959_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_28e192888dbba64f6b2f2387aba315a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу на крым, крым, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность

В центральных и северных районах Крыма работает ПВО - объявлена беспилотная опасность

22:23 30.09.2026 (обновлено: 22:35 30.09.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМОГ
МОГ
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность - над центром и севером региона силы ПВО отражают воздушную атаку. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по республике.

"Беспилотная опасность! В северных и центральных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении.

В МЧС призывают людей как можно скорее уйти с открытой местности, укрыться в зданиях, подземном переходе или на парковке.
В период работы ПВО нельзя пользоваться лифтом и подходить к окнам.
"Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - призвали спасатели.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Атаки ВСУ на КрымКрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:47Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное
22:23Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
22:18Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку
22:13Правительство Украины заморозило все первоочередные расходы - премьер
21:42Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ
21:32Где купить топливо по 100 рублей за литр в Севастополе в четверг
21:21Партию курятины непонятного происхождения обнаружили на Кубани
21:20Путин поручил рассмотреть создание центра программных технологий
21:12В России появилась вакцина от аллергии на пыльцу березы
20:51Учитель химии из Севастополя стала финалистом телешоу "Классная тема!"
20:24В России разработали новый материал для заживления ран и ожогов
20:14На Солнце снова происходят взрывы – когда ждать магнитную бурю
20:13123 беспилотника ВСУ пытались атаковать Россию в среду
20:02Иду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовой
19:57Москва и Баку укрепляют военное сотрудничество
19:48Что значат слова Туска о растущих опасностях у границ Польши из-за РФ
19:33Россия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в Алешках
19:22На Украине полностью прекратили производство стали
19:16Российские пенсии оформили почти 2 млн жителей новых регионов
19:10В Севастополе допоздна будут слышны стрельба и взрывы
Лента новостейМолния