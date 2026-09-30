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Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявлена беспилотная опасность - над центром и севером региона силы ПВО отражают воздушную атаку. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T22:23
2026-09-30T22:23
2026-09-30T22:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность - над центром и севером региона силы ПВО отражают воздушную атаку. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по республике.В МЧС призывают людей как можно скорее уйти с открытой местности, укрыться в зданиях, подземном переходе или на парковке. В период работы ПВО нельзя пользоваться лифтом и подходить к окнам."Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - призвали спасатели.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
В центральных и северных районах Крыма работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
22:23 30.09.2026 (обновлено: 22:35 30.09.2026)