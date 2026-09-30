https://crimea.ria.ru/20260930/na-ukraine-porazheny-obekty-energetiki-i-infrastruktury-1159815959.html

На Украине поражены объекты энергетики и инфраструктуры

На Украине поражены объекты энергетики и инфраструктуры - РИА Новости Крым, 30.09.2026

На Украине поражены объекты энергетики и инфраструктуры

На Украине в результате массированного удара поражены объекты энергетики и инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T08:23

2026-09-30T08:23

2026-09-30T08:23

удары по украине

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

киев

киевская область

одесса

новости сво

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_0:41:1587:934_1920x0_80_0_0_b4d40db57824e07f1fad9e49110c5b2d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. На Украине в результате массированного удара поражены объекты энергетики и инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Пол удар попали коммуникационный центр в Киеве, объекты энергетической системы в Киевской области, обеспечивающие военное производство, а также инфраструктура порта Измаил.Накануне в Киеве также гремели взрывы, в украинской столице несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу.По данным Минобороны РФ, российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260930/kiev-v-ogne---v-gorode-pozhary-i-povrezhdena-infrastruktura-1159813740.html

киев

киевская область

одесса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, киев, киевская область, одесса, новости сво