https://crimea.ria.ru/20260930/na-ukraine-porazheny-obekty-energetiki-i-infrastruktury-1159815959.html
На Украине поражены объекты энергетики и инфраструктуры
На Украине поражены объекты энергетики и инфраструктуры - РИА Новости Крым, 30.09.2026
На Украине поражены объекты энергетики и инфраструктуры
На Украине в результате массированного удара поражены объекты энергетики и инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T08:23
2026-09-30T08:23
2026-09-30T08:23
удары по украине
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
киев
киевская область
одесса
новости сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_0:41:1587:934_1920x0_80_0_0_b4d40db57824e07f1fad9e49110c5b2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. На Украине в результате массированного удара поражены объекты энергетики и инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Пол удар попали коммуникационный центр в Киеве, объекты энергетической системы в Киевской области, обеспечивающие военное производство, а также инфраструктура порта Измаил.Накануне в Киеве также гремели взрывы, в украинской столице несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу.По данным Минобороны РФ, российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260930/kiev-v-ogne---v-gorode-pozhary-i-povrezhdena-infrastruktura-1159813740.html
киев
киевская область
одесса
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_145:0:1444:974_1920x0_80_0_0_9d1a2cbeb37a3147c0279ca30da6a98e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, киев, киевская область, одесса, новости сво
На Украине поражены объекты энергетики и инфраструктуры
На Украине высокоточным оружием и БПЛА поражены объекты энергетики и инфраструктуры