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На Украине полностью прекратили производство стали - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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На Украине полностью прекратили производство стали
На Украине полностью прекратили производство стали - РИА Новости Крым, 30.09.2026
На Украине полностью прекратили производство стали
На Украине полностью остановилось производство стали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Федерацию металлургов Украины. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T19:22
2026-09-30T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На Украине полностью остановилось производство стали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Федерацию металлургов Украины.Агентство отмечает, что сталь на Украине до недавнего времени производили на нескольких мелких заводах, принадлежащем группе "Метинвест" предприятии "Запорожсталь" и крупнейшем в стране комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог".Расположенное в подконтрольном ВСУ городе Запорожье производство прекратило работу в августе после удара Вооруженных сил России.В конце сентября базирующаяся в Люксембурге металлургическая корпорация ArcelorMittal, являющаяся крупнейшим в Европе производителем стали, сообщила правительству Украины о невозможности безопасно и устойчиво возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге, и ожидании в связи с этим списания активов примерно на 1 млрд долларов.Ранее украинские издание "Страна", цитируя руководителя офиса генерального директора группы "Метинвест" Александра Водовоза, сообщило, что "в этом сентябре уже была неделя, когда Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали".В среду, 30 сентября, о том же сообщила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель, заявив, что крупные металлургические заводы встали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине Прочистить уши Европе: о чем говорит удар ВС России по КПП на украино-польской границе Пять судов с грузом для ВСУ разбиты в Черном море и порту Одессы
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украина, производство, удары по украине, новости сво, новости
На Украине полностью прекратили производство стали

На Украине полностью прекратили производство стали – СМИ

19:22 30.09.2026
 
© РИА Новости . Лев Поликашин / Перейти в фотобанкКриворожский металлургический завод "Криворожсталь" . Архивное фото
Криворожский металлургический завод Криворожсталь . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Лев Поликашин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На Украине полностью остановилось производство стали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Федерацию металлургов Украины.
"В настоящее время производство стали не ведется", – сказано в сообщении.
Агентство отмечает, что сталь на Украине до недавнего времени производили на нескольких мелких заводах, принадлежащем группе "Метинвест" предприятии "Запорожсталь" и крупнейшем в стране комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог".
Расположенное в подконтрольном ВСУ городе Запорожье производство прекратило работу в августе после удара Вооруженных сил России.
В конце сентября базирующаяся в Люксембурге металлургическая корпорация ArcelorMittal, являющаяся крупнейшим в Европе производителем стали, сообщила правительству Украины о невозможности безопасно и устойчиво возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге, и ожидании в связи с этим списания активов примерно на 1 млрд долларов.
Ранее украинские издание "Страна", цитируя руководителя офиса генерального директора группы "Метинвест" Александра Водовоза, сообщило, что "в этом сентябре уже была неделя, когда Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали".
В среду, 30 сентября, о том же сообщила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель, заявив, что крупные металлургические заводы встали.
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