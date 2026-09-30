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На Солнце снова происходят взрывы – когда ждать магнитную бурю

На Солнце снова происходят взрывы – когда ждать магнитную бурю - РИА Новости Крым, 30.09.2026

На Солнце снова происходят взрывы – когда ждать магнитную бурю

Солнечная активность в сентябре была минимальной и этот тренд остается актуальным, однако определенный рост вспышечной активности все же ожидается и может... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T20:14

2026-09-30T20:14

2026-09-30T20:14

магнитные бури

космос

солнце

вспышки на солнце

институт солнечно-земной физики

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Солнечная активность в сентябре была минимальной и этот тренд остается актуальным, однако определенный рост вспышечной активности все же ожидается и может спровоцировать магнитные бури в выходные дни. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."С утра произошла вспышка уровня C8.6 — самая сильная с 5 сентября. Также довольно крупные активные области, выходящие из-за горизонта с обратной стороны, видны на левом краю Солнца выше экватора", – сказано в сообщении.В целом сентябрь оказался на редкость спокойным. За 30 календарных дней на Солнце произошло только три вспышки сильного уровня M, тогда как в августе их было 12, а в июле — 56. В целом тенденция к снижению активности сохраняется, однако определенный рост вспышечной активности в ближайшие 1–2 суток является почти неизбежным.Первый месяц осени показал необычно низкую геомагнитную активность, констатировали ученые ранее. За первые 25 дней произошла только одна геомагнитная буря минимального уровня G1.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаГрозит ли Земле попадание в черную дыру

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магнитные бури, космос, солнце, вспышки на солнце, институт солнечно-земной физики, новости