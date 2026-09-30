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"Мы перед ними в долгу": Путин поручил оказать помощь жителям приграничья
"Мы перед ними в долгу": Путин поручил оказать помощь жителям приграничья - РИА Новости Крым, 30.09.2026
"Мы перед ними в долгу": Путин поручил оказать помощь жителям приграничья
Жители приграничных регионов России находятся под особым давлением и должны получать своевременную помощь со стороны региональных властей и государства. Об этом РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T17:50
2026-09-30T17:50
2026-09-30T17:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Жители приграничных регионов России находятся под особым давлением и должны получать своевременную помощь со стороны региональных властей и государства. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в рамках встречи в режиме видеоконференции с избранными главами регионов субъектов РФ."Страна сейчас проходит через очень сложный, ответственный путь развития и укрепления своей государственности. Но что касается приграничных регионов, в том числе и Брянской области, люди, которые проживают на этих территориях, проходят через особый период, проявляя мужество и без всякого преувеличения героизм", – сказал президент.Он отметил, в частности, особое мужество жителей приграничья, пришедших на избирательные участки во время выборов. И подчеркнул, что люди находятся под особым давлением и должны получать помощь со стороны власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Кабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничьяПутин поручил создать программу восстановления пострадавшего приграничьяМуниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, новости сво, новые регионы россии, новости, общество
"Мы перед ними в долгу": Путин поручил оказать помощь жителям приграничья
Путин поручил уделить особое внимание помощи жителям приграничья
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Жители приграничных регионов России находятся под особым давлением и должны получать своевременную помощь со стороны региональных властей и государства. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в рамках встречи в режиме видеоконференции с избранными главами регионов субъектов РФ.
"Страна сейчас проходит через очень сложный, ответственный путь развития и укрепления своей государственности. Но что касается приграничных регионов, в том числе и Брянской области, люди, которые проживают на этих территориях, проходят через особый период, проявляя мужество и без всякого преувеличения героизм", – сказал президент.
Он отметил, в частности, особое мужество жителей приграничья, пришедших на избирательные участки во время выборов. И подчеркнул, что люди находятся под особым давлением и должны получать помощь со стороны власти.
"Мы перед ними в долгу. Надо все делать для того, чтобы оказать помощь конкретным людям, семьям, бизнесу, возрождать утраченную или поврежденную инфраструктуру. Это большая очень работа, и правительство Российской Федерации будет ориентировано на то, чтобы решать эти задачи вместе с вами", – обратился глава государства к главам приграничных регионов.
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