https://crimea.ria.ru/20260930/muzhestvo-boytsov-svo-dolzhno-byt-orientirom-dlya-chinovnikov--putin-1159839006.html

Мужество бойцов СВО должно быть ориентиром для чиновников – Путин

Мужество бойцов СВО должно быть ориентиром для чиновников – Путин - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Мужество бойцов СВО должно быть ориентиром для чиновников – Путин

Стойкость и мужество бойцов специальной военной операции должны служить ориентиром для всех, кто трудится в сфере государственного управления. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T17:28

2026-09-30T17:28

2026-09-30T17:28

владимир путин (политик)

россия

участники сво

герои сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Стойкость и мужество бойцов специальной военной операции должны служить ориентиром для всех, кто трудится в сфере государственного управления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными на прошедших выборах главами регионов.Путин подчеркнул, что поддержка военнослужащих и ветеранов СВО, членов их семей имеет огромное объединяющее значение для регионов и всей страны."Здесь нужна особая чуткость, внимание к каждой детали, к каждой конкретной жизненной ситуации", - сказал президент, обращаясь к главам субъектов.Российский лидер отметил, что кадровые проекты для участников и ветеранов специальной военной операции уже доказали свою эффективность, и они должны развиваться при активном содействии региональных властей и руководителей субъектов РФ.Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных технологических компетенций, создании условий для устойчивого социально-экономического прогресса, указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, участники сво, герои сво