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Мужество бойцов СВО должно быть ориентиром для чиновников – Путин
Мужество бойцов СВО должно быть ориентиром для чиновников – Путин - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Мужество бойцов СВО должно быть ориентиром для чиновников – Путин
Стойкость и мужество бойцов специальной военной операции должны служить ориентиром для всех, кто трудится в сфере государственного управления. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T17:28
2026-09-30T17:28
2026-09-30T17:28
владимир путин (политик)
россия
участники сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Стойкость и мужество бойцов специальной военной операции должны служить ориентиром для всех, кто трудится в сфере государственного управления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными на прошедших выборах главами регионов.Путин подчеркнул, что поддержка военнослужащих и ветеранов СВО, членов их семей имеет огромное объединяющее значение для регионов и всей страны."Здесь нужна особая чуткость, внимание к каждой детали, к каждой конкретной жизненной ситуации", - сказал президент, обращаясь к главам субъектов.Российский лидер отметил, что кадровые проекты для участников и ветеранов специальной военной операции уже доказали свою эффективность, и они должны развиваться при активном содействии региональных властей и руководителей субъектов РФ.Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных технологических компетенций, создании условий для устойчивого социально-экономического прогресса, указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, участники сво, герои сво
Мужество бойцов СВО должно быть ориентиром для чиновников – Путин
Мужество и стойкость бойцов СВО должны быть моральным ориентиром для госслужащих – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Стойкость и мужество бойцов специальной военной операции должны служить ориентиром для всех, кто трудится в сфере государственного управления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными на прошедших выборах главами регионов.
"Конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что поддержка военнослужащих и ветеранов СВО, членов их семей имеет огромное объединяющее значение для регионов и всей страны.
"Здесь нужна особая чуткость, внимание к каждой детали, к каждой конкретной жизненной ситуации", - сказал президент, обращаясь к главам субъектов.
Российский лидер отметил, что кадровые проекты для участников и ветеранов специальной военной операции уже доказали свою эффективность, и они должны развиваться при активном содействии региональных властей и руководителей субъектов РФ.
"Наша общая задача, в решении которой необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества – дальнейшее укрепление суверенитета страны, причем в самом широком смысле этого слова", - добавил Путин.
Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных технологических компетенций, создании условий для устойчивого социально-экономического прогресса, указал он.
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