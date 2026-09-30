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Москва и Баку укрепляют военное сотрудничество
Москва и Баку укрепляют военное сотрудничество - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Москва и Баку укрепляют военное сотрудничество
Российская военная делегация под руководством заместителя министра обороны РФ Василия Осьмакова посетила Азербайджанскую Республику. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T19:57
2026-09-30T19:57
2026-09-30T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Российская военная делегация под руководством заместителя министра обороны РФ Василия Осьмакова посетила Азербайджанскую Республику. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, состоялись переговоры замминистра обороны РФ Василия Осьмакова с министром обороны Азербайджана генерал-полковником 3акиром Гасановым. Стороны обсудили двустороннее военного сотрудничество и перспективы его перевода на комплексную среднесрочную основу. "Также были достигнуты договоренности о продолжении обмена опытом организации боевой подготовки, а также в области военного образования и военной науки", - отметили в российском военном ведомстве.По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в углублении сотрудничества в сфере обороны в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, россия, азербайджан, в мире, новости, безопасность
Москва и Баку укрепляют военное сотрудничество
Россия и Азербайджан договорились укреплять военное сотрудничество
19:57 30.09.2026 (обновлено: 20:01 30.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Российская военная делегация под руководством заместителя министра обороны РФ Василия Осьмакова посетила Азербайджанскую Республику. Об этом сообщает Минобороны.
"Делегация приняла участие в церемонии открытия международной оборонной выставки "ADEX 2026", посетила российский павильон с продукцией военного назначения", - говорится в сообщении.
Кроме того, состоялись переговоры замминистра обороны РФ Василия Осьмакова с министром обороны Азербайджана генерал-полковником 3акиром Гасановым. Стороны обсудили двустороннее военного сотрудничество и перспективы его перевода на комплексную среднесрочную основу.
"Также были достигнуты договоренности о продолжении обмена опытом организации боевой подготовки, а также в области военного образования и военной науки", - отметили в российском военном ведомстве.
По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в углублении сотрудничества в сфере обороны в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года.
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