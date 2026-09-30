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Мощные удары по Киеву и Одессе: разбиты парк хранения энергии и подстанции
Мощные удары по Киеву и Одессе: разбиты парк хранения энергии и подстанции - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Мощные удары по Киеву и Одессе: разбиты парк хранения энергии и подстанции
Коммуникационный центр в Киеве, а также объекты энергетики и логистики поражены на Украине массированным ударом армии России в ночь на среду. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Коммуникационный центр в Киеве, а также объекты энергетики и логистики поражены на Украине массированным ударом армии России в ночь на среду. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В частности, в Киеве поражен центр обработки данных "Де Ново", являющийся одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ;В Киевской области российские военные разбили электроподстанцию "Киевская", гидроэлектростанцию "Киевская", тепловую электростанцию "Трипольская", аккумуляторный парк хранения энергии в Гореничах.В Одесской области поражен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ.Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.Накануне в Киеве также гремели взрывы, в украинской столице несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу.По данным Минобороны РФ, российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в огне – в городе пожары и повреждена инфраструктураРоссийские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУРоссийские войска разбили центр обработки данных компании "Укртелеком" в Киеве
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россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, киев, киевская область
Мощные удары по Киеву и Одессе: разбиты парк хранения энергии и подстанции
ВС России массированным ударом разбили парк хранения энергии и подстанции под Киевом
09:42 30.09.2026 (обновлено: 09:53 30.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Коммуникационный центр в Киеве, а также объекты энергетики и логистики поражены на Украине массированным ударом армии России в ночь на среду. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающим военное производство, а также инфраструктуре порта Измаил", – сказано в сообщении.
В частности, в Киеве поражен центр обработки данных "Де Ново", являющийся одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ;
В Киевской области российские военные разбили электроподстанцию "Киевская", гидроэлектростанцию "Киевская", тепловую электростанцию "Трипольская", аккумуляторный парк хранения энергии в Гореничах.
В Одесской области поражен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ.
Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.
Накануне в Киеве также гремели взрывы
, в украинской столице несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу.
По данным Минобороны РФ, российские военные ударили по локомотивному депо
и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе.
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