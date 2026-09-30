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Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения
Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения
Предприятия "Ростех" разрабатывают и выпускают авиационные ударные беспилотники, приближенные по своему функционалу и характеристикам к крылатым ракетам. Об... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T18:45
2026-09-30T18:45
ростех
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россия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Предприятия "Ростех" разрабатывают и выпускают авиационные ударные беспилотники, приближенные по своему функционалу и характеристикам к крылатым ракетам. Об этом рассказали в пресс-службе корпорации.Уточняется, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах С-71М и С-71К и барражирующем боеприпасе "Дань-Т".По своей сути классическая крылатая ракета – это беспилотный летательный аппарат самолетного типа, при этом далеко не каждый беспилотник такого же типа является крылатой ракетой, но в новых изделиях эта грань стирается, замечают специалисты.При этом они значительно дешевле ракет, и при дальнейшем совершенствовании технологий выпуска дронов разница между подобными БПЛА и крылатыми ракетами все больше будет стираться, добавили в госкорпорации.В "Ростехе" подчеркивают, что сегодня дроно-ракеты уже успешно применяются в зоне специальной военной операции, где все большую роль играет стоимость одного высокоточного поражения.В компании отмечают, что новые реактивные авиационные беспилотники существенно дополняют имеющийся достойный портфель высокоточных управляемых вооружений.Ранее, в июне, президент России Владимир Путин заявлял, что в минувшем, 2025 году, в зоне спецоперации было испытано 1000 образцов оружия и техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214 Импортозамещенный МС-21 готовят к первому полету Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – Путин
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ростех, новости сво, оружие, россия, беспилотник (бпла, дрон)
Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения

"Ростех" запустил серийное производство вооружения нового типа – между дроном и ракетой

18:45 30.09.2026
 
© РостехРостех создал новый класс вооружения – между дроном и крылатой ракетой
Ростех создал новый класс вооружения – между дроном и крылатой ракетой
© Ростех
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Предприятия "Ростех" разрабатывают и выпускают авиационные ударные беспилотники, приближенные по своему функционалу и характеристикам к крылатым ракетам. Об этом рассказали в пресс-службе корпорации.
Уточняется, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах С-71М и С-71К и барражирующем боеприпасе "Дань-Т".

"Здесь проявляется один из заметных технотрендов последних лет – граница между отдельными категориями вооружений становится условной. БПЛА получают дальность, скорость и точность, традиционно ассоциировавшиеся с ракетным оружием, сохраняя ряд преимуществ беспилотной платформы", – рассказали в госкорпорации.

По своей сути классическая крылатая ракета – это беспилотный летательный аппарат самолетного типа, при этом далеко не каждый беспилотник такого же типа является крылатой ракетой, но в новых изделиях эта грань стирается, замечают специалисты.
"Эти аппараты как раз призваны выполнять функции крылатых ракет и обладают соответствующей точностью, маневренностью и дальностью", – уточнили в "Ростехе".
При этом они значительно дешевле ракет, и при дальнейшем совершенствовании технологий выпуска дронов разница между подобными БПЛА и крылатыми ракетами все больше будет стираться, добавили в госкорпорации.
В "Ростехе" подчеркивают, что сегодня дроно-ракеты уже успешно применяются в зоне специальной военной операции, где все большую роль играет стоимость одного высокоточного поражения.
В компании отмечают, что новые реактивные авиационные беспилотники существенно дополняют имеющийся достойный портфель высокоточных управляемых вооружений.
"Возможность применять более массовое и сравнительно недорогое средство там, где раньше требовалась классическая авиационная ракета, меняет экономику применения высокоточного оружия... В ближайшей перспективе эти дроны должны стать стандартным средством для фронтовой авиации наряду с хорошо зарекомендовавшими себя авиабомбами с УМПК (Унифицированный модуль планирования и коррекции – ред.)", – заключили в госкорпорации.
Ранее, в июне, президент России Владимир Путин заявлял, что в минувшем, 2025 году, в зоне спецоперации было испытано 1000 образцов оружия и техники.
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РостехНовости СВООружиеРоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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