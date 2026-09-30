https://crimea.ria.ru/20260930/mezhdu-dronom-i-krylatoy-raketoy-v-rf-sozdan-novyy-klass-vooruzheniya-1159839184.html

Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения

Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения

Предприятия "Ростех" разрабатывают и выпускают авиационные ударные беспилотники, приближенные по своему функционалу и характеристикам к крылатым ракетам. Об... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T18:45

2026-09-30T18:45

2026-09-30T18:45

ростех

новости сво

оружие

россия

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1e/1159838748_0:0:1889:1062_1920x0_80_0_0_efb17a093b33abbe410a9c4309b87e45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Предприятия "Ростех" разрабатывают и выпускают авиационные ударные беспилотники, приближенные по своему функционалу и характеристикам к крылатым ракетам. Об этом рассказали в пресс-службе корпорации.Уточняется, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах С-71М и С-71К и барражирующем боеприпасе "Дань-Т".По своей сути классическая крылатая ракета – это беспилотный летательный аппарат самолетного типа, при этом далеко не каждый беспилотник такого же типа является крылатой ракетой, но в новых изделиях эта грань стирается, замечают специалисты.При этом они значительно дешевле ракет, и при дальнейшем совершенствовании технологий выпуска дронов разница между подобными БПЛА и крылатыми ракетами все больше будет стираться, добавили в госкорпорации.В "Ростехе" подчеркивают, что сегодня дроно-ракеты уже успешно применяются в зоне специальной военной операции, где все большую роль играет стоимость одного высокоточного поражения.В компании отмечают, что новые реактивные авиационные беспилотники существенно дополняют имеющийся достойный портфель высокоточных управляемых вооружений.Ранее, в июне, президент России Владимир Путин заявлял, что в минувшем, 2025 году, в зоне спецоперации было испытано 1000 образцов оружия и техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214 Импортозамещенный МС-21 готовят к первому полету Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – Путин

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, новости сво, оружие, россия, беспилотник (бпла, дрон)