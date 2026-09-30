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Матвиенко поздравила жителей новых регионов с Днем воссоединения с РФ

Матвиенко поздравила жителей новых регионов с Днем воссоединения с РФ - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Матвиенко поздравила жителей новых регионов с Днем воссоединения с РФ

Четыре года назад люди, живущие в Донбассе и Новороссии, приняли судьбоносное решение на референдумах, проведенных в соответствии со всеми международными... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T07:43

2026-09-30T07:43

2026-09-30T08:34

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Четыре года назад люди, живущие в Донбассе и Новороссии, приняли судьбоносное решение на референдумах, проведенных в соответствии со всеми международными стандартами. Референдумах, легитимность которых ни у кого нет и не было морального права ставить под сомнение, отметила в своем поздравлении председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко.Она подчеркнула, то, что выбор был сделан окончательно и бесповоротно, объективно отражал тогда и отражает сейчас непреклонное стремление жителей Донбасса и Новороссии быть частью России, глубокое, корневое сродство со своей Родиной. Это еще раз доказала их высочайшая активность в дни недавнего единого голосования."Это были первые федеральные парламентские выборы в воссоединенных регионах, и враг делал все, чтобы их сорвать. Но люди в Донбассе и Новороссии, несмотря на провокации, пришли на участки, проявили мужество, героизм, и в условиях реальной угрозы для жизни сделали свой выбор. Осознанно, ответственно. Низкий им поклон", - отметила председатель Совета Федерации Федерального Собрания.Она добавила, что итоговый результат, показавший однозначную поддержку российской политики и поддержку курса президента, не оставляет сомнений – на этих выборах Донбасс и Новороссия подтвердили все то, за что они голосовали на референдуме осенью 2022 года."Итоги нынешнего голосования на наших исторических воссоединенных территориях – это мощный импульс поддержки нашим бойцам на СВО. И это ясный сигнал западным русофобам, международным организациям, игнорирующим законный выбор жителей этих регионов, руководству и секретариату главы ООН, занявшим трусливую и ангажированную позицию, – ваши действия в отношении Донбасса и Новороссии не имеют перспектив!", - подчеркнула Валентина Матвиенко.Четыре года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленностиТо, что голос исторических регионов будет звучать в Государственной думе – это высочайшая справедливостьВ новых регионах России построили и обновили 420 медучреждений

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, референдум, россия, валентина матвиенко, новости, день воссоединения с россией