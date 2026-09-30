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"Люди из титана": спасенные в Красной пещере туристы поблагодарили МЧС
"Люди из титана": спасенные в Красной пещере туристы поблагодарили МЧС - РИА Новости Крым, 30.09.2026
"Люди из титана": спасенные в Красной пещере туристы поблагодарили МЧС
Спасенные в пещере Крыма туристы рассказали о своем самочувствии и поблагодарили сотрудников МЧС. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T08:06
2026-09-30T08:06
2026-09-30T08:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Спасенные в пещере Крыма туристы рассказали о своем самочувствии и поблагодарили сотрудников МЧС.Во вторник днем республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, в которых нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки. Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов. На помощь им выехали спасатели. Людей нашли и вывели на поверхность поздно вечером. Спелеологи-любители рассказали, что чувствуют себя замечательно, а настроение у них "боевое".Ранее в МЧС назвали причину происшествия в Красной пещере. По информации ведомства, поисково-спасательная операция в Красной пещере под Симферополем проходила в тяжелейших условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двух подростков спасли с Чатыр-ДагаЧетырнадцать альпинистов спасли на горе ЭльбрусТурист застрял на скалах в горах Алушты
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"Люди из титана": спасенные в Красной пещере туристы поблагодарили МЧС
Спасенные в Красной пещере туристы рассказали о своем самочувствии