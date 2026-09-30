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Лихач на поддельных номерах устроил погоню в Крыму и "свалил" вину на девушку - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Лихач на поддельных номерах устроил погоню в Крыму и "свалил" вину на девушку
Лихач на поддельных номерах устроил погоню в Крыму и "свалил" вину на девушку - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Лихач на поддельных номерах устроил погоню в Крыму и "свалил" вину на девушку
В Крыму полицейские в ходе погони блокировали на трассе кроссовер с подложными госномерами, владельцем которого оказался 19-летний юноша. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T16:55
2026-09-30T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму полицейские в ходе погони блокировали на трассе кроссовер с подложными госномерами, владельцем которого оказался 19-летний юноша. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Как рассказали в ведомстве, в Симферополе один из экипажей ДПС в ходе несения службы заметил автомобиль Volkswagen Touareg на государственном регистрационном знаке которого, помимо серии и номера, был указан несуществующий код региона – 077. Полицейские подали водителю авто сигнал об остановке, но он проигнорировал требования и увеличил скорость. Автоинспекторы пустились в погоню за иномаркой.В этот момент экипаж ДПС настиг кроссовер, и после новой погони заблокировал авто на трассе у Евпатории.При осмотре кроссовера инспекторы ДПС обнаружили в багажнике и изъяли поддельные госномера.Владелец машины и его знакомая привлечены к административной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, мвд по республике крым, происшествия, автомобиль, новости крыма
Лихач на поддельных номерах устроил погоню в Крыму и "свалил" вину на девушку

В Крыму полицейские в ходе погони задержали кроссовер с поддельными номерами

16:55 30.09.2026
 
© МВД КрымПолицейские в ходе погони блокировали на трассе в Крыму кроссовер с подложными госномерами
Полицейские в ходе погони блокировали на трассе в Крыму кроссовер с подложными госномерами
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму полицейские в ходе погони блокировали на трассе кроссовер с подложными госномерами, владельцем которого оказался 19-летний юноша. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Как рассказали в ведомстве, в Симферополе один из экипажей ДПС в ходе несения службы заметил автомобиль Volkswagen Touareg на государственном регистрационном знаке которого, помимо серии и номера, был указан несуществующий код региона – 077. Полицейские подали водителю авто сигнал об остановке, но он проигнорировал требования и увеличил скорость. Автоинспекторы пустились в погоню за иномаркой.
"В процессе погони лихачу на несколько минут удалось скрыться из виду: он свернул в переулок и остановился возле здания, на котором имелась уличная камера видеонаблюдения. Она запечатлела, как нарушитель вместе с пассажиром поменял подложные госзнаки на настоящие, после чего оба сели обратно в транспортное средство и продолжили движение", - говорится в сообщении.
В этот момент экипаж ДПС настиг кроссовер, и после новой погони заблокировал авто на трассе у Евпатории.
За рулем машины находилась девушка, которая не являлась собственником авто. 19-летний владелец сидел рядом. Именно он, как было установлено позже, изначально управлял иномаркой, проигнорировал требование стражей правопорядка об остановке, а в процессе погони пересел на пассажирское сиденье. Также в машине находился их знакомый.
При осмотре кроссовера инспекторы ДПС обнаружили в багажнике и изъяли поддельные госномера.
Владелец машины и его знакомая привлечены к административной ответственности.
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