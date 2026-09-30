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Лихач на поддельных номерах устроил погоню в Крыму и "свалил" вину на девушку

Лихач на поддельных номерах устроил погоню в Крыму и "свалил" вину на девушку - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Лихач на поддельных номерах устроил погоню в Крыму и "свалил" вину на девушку

В Крыму полицейские в ходе погони блокировали на трассе кроссовер с подложными госномерами, владельцем которого оказался 19-летний юноша. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T16:55

2026-09-30T16:55

2026-09-30T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму полицейские в ходе погони блокировали на трассе кроссовер с подложными госномерами, владельцем которого оказался 19-летний юноша. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Как рассказали в ведомстве, в Симферополе один из экипажей ДПС в ходе несения службы заметил автомобиль Volkswagen Touareg на государственном регистрационном знаке которого, помимо серии и номера, был указан несуществующий код региона – 077. Полицейские подали водителю авто сигнал об остановке, но он проигнорировал требования и увеличил скорость. Автоинспекторы пустились в погоню за иномаркой.В этот момент экипаж ДПС настиг кроссовер, и после новой погони заблокировал авто на трассе у Евпатории.При осмотре кроссовера инспекторы ДПС обнаружили в багажнике и изъяли поддельные госномера.Владелец машины и его знакомая привлечены к административной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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