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Латвия готова разместить у себя ядерное оружие – президент страны - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Латвия готова разместить у себя ядерное оружие – президент страны
Латвия готова разместить у себя ядерное оружие – президент страны - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Латвия готова разместить у себя ядерное оружие – президент страны
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил агентству LETA, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, если альянс примет соответствующее... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T15:10
2026-09-30T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил агентству LETA, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, если альянс примет соответствующее коллективное решение.По словам Ринкевича, в конституции и законах республики нет "юридически установленных препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии".В то же время он подчеркнул, что в настоящее время не ведется никаких конкретных обсуждений относительно размещения ядерного оружия в Латвии.Газета Financial Times со ссылкой на источники в начале июня сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО, это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал способ избежать большой войны с Европой"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к ЕвропеВойна с Европой будет очень короткой – Лавров
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россия, новости, латвия, ядерное оружие, политика, в мире
Латвия готова разместить у себя ядерное оружие – президент страны

Латвия готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО – президент страны

15:10 30.09.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил агентству LETA, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, если альянс примет соответствующее коллективное решение.
"Если возникнет необходимость и будет принято соответствующее коллективное решение НАТО, ядерное оружие будет размещено в Латвии", – цитирует латвийского лидера РИА Новости.
По словам Ринкевича, в конституции и законах республики нет "юридически установленных препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии".
В то же время он подчеркнул, что в настоящее время не ведется никаких конкретных обсуждений относительно размещения ядерного оружия в Латвии.
Газета Financial Times со ссылкой на источники в начале июня сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО, это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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