https://crimea.ria.ru/20260930/kto-budet-poluchat-povyshennuyu-pensiyu-s-oktyabrya-1159825868.html

Кто будет получать повышенную пенсию с октября

Кто будет получать повышенную пенсию с октября - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Кто будет получать повышенную пенсию с октября

С октября 2026 года повышенную пенсию начнут получать россияне старше 80 лет и те, кому впервые установили I группу инвалидности. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T12:51

2026-09-30T12:51

2026-09-30T12:51

пенсия

социальная пенсия

новости

соцзащита

россия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111613/84/1116138473_0:292:2517:1707_1920x0_80_0_0_2c95b45814cca44df49f8d0814897614.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. С октября 2026 года повышенную пенсию начнут получать россияне старше 80 лет и те, кому впервые установили I группу инвалидности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.По его словам, размер базовой фиксированной выплаты таким образом вырастет с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Сафонов уточнил, что повышение происходит только по одному из этих оснований. Если инвалид первой группы уже получает удвоенную выплату, то при достижении 80 лет она повторно не увеличивается.Ранее сообщалось, что в 2027 году в России дважды проиндексируют пенсии. Таким образом, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новшества в налогах: что может измениться с 2027 года в РоссииНа пенсии жителей новых регионов направят еще 8,2 млрд рублейВ России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, социальная пенсия, новости, соцзащита, россия