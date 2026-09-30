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Кто будет получать повышенную пенсию с октября - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Кто будет получать повышенную пенсию с октября
Кто будет получать повышенную пенсию с октября - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Кто будет получать повышенную пенсию с октября
С октября 2026 года повышенную пенсию начнут получать россияне старше 80 лет и те, кому впервые установили I группу инвалидности. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T12:51
2026-09-30T12:51
пенсия
социальная пенсия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. С октября 2026 года повышенную пенсию начнут получать россияне старше 80 лет и те, кому впервые установили I группу инвалидности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.По его словам, размер базовой фиксированной выплаты таким образом вырастет с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Сафонов уточнил, что повышение происходит только по одному из этих оснований. Если инвалид первой группы уже получает удвоенную выплату, то при достижении 80 лет она повторно не увеличивается.Ранее сообщалось, что в 2027 году в России дважды проиндексируют пенсии. Таким образом, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новшества в налогах: что может измениться с 2027 года в РоссииНа пенсии жителей новых регионов направят еще 8,2 млрд рублейВ России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем
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пенсия, социальная пенсия, новости, соцзащита, россия
Кто будет получать повышенную пенсию с октября

В октябре 2026 года повышенную пенсию начнут получать две категории россиян

12:51 30.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПенсионер получает пенсию в одном из отделений "Почты России"
Пенсионер получает пенсию в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. С октября 2026 года повышенную пенсию начнут получать россияне старше 80 лет и те, кому впервые установили I группу инвалидности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.
"Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет или которым была установлена I группа инвалидности, с 1 октября автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии", - рассказал Сафонов.
По его словам, размер базовой фиксированной выплаты таким образом вырастет с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Сафонов уточнил, что повышение происходит только по одному из этих оснований. Если инвалид первой группы уже получает удвоенную выплату, то при достижении 80 лет она повторно не увеличивается.
Ранее сообщалось, что в 2027 году в России дважды проиндексируют пенсии. Таким образом, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля.
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